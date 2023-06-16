https://ria.ru/20230616/prigovor-1878777162.html

Суд вынес заочный приговор танкисту ВСУ за обстрел Волновахской больницы

Суд вынес заочный приговор танкисту ВСУ за обстрел Волновахской больницы - РИА Новости, 16.06.2023

Суд вынес заочный приговор танкисту ВСУ за обстрел Волновахской больницы

Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского военного Дмитрия Швеца к 23 годам колонии строгого режима за обстрел из танков Волновахской центральной районной РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:24

2023-06-16T19:24

2023-06-16T19:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волноваха

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

главная военная прокуратура

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:367:3000:1961_1920x0_80_0_0_d172bb1f640c1325ded83d79680ce71e.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского военного Дмитрия Швеца к 23 годам колонии строгого режима за обстрел из танков Волновахской центральной районной больницы, сообщили журналистам в пресс-службах СК РФ и Главной военной прокуратуры. По данным прокуратуры, командир танкового батальона Швец в феврале-марте 2022 года, понимая, что больше не может удерживать боевые позиции в Волновахе, принял решение об уничтожении мирного населения, разрушении жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры. Он отдал приказ подчиненным военнослужащим об обстреле из танков здания Волновахской ЦРБ, были разрушены помещения отделений реанимации, неврологии и гинекологии, уничтожено медицинское оборудование. Общая сумма причиненного ущерба превышает 21,5 миллиона рублей. Люди не пострадали. "Суд вынес Швецу заочный приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный (межгосударственный) розыск.", - сказали в СК. Швец признан виновным в "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору", "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшем причинение значительного ущерба".

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

донецкая народная республика

волноваха

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, волноваха, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, главная военная прокуратура, россия