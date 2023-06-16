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Суд вынес заочный приговор танкисту ВСУ за обстрел Волновахской больницы
Суд вынес заочный приговор танкисту ВСУ за обстрел Волновахской больницы - РИА Новости, 16.06.2023
Суд вынес заочный приговор танкисту ВСУ за обстрел Волновахской больницы
Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского военного Дмитрия Швеца к 23 годам колонии строгого режима за обстрел из танков Волновахской центральной районной РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:24
2023-06-16T19:24
2023-06-16T19:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волноваха
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
главная военная прокуратура
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил украинского военного Дмитрия Швеца к 23 годам колонии строгого режима за обстрел из танков Волновахской центральной районной больницы, сообщили журналистам в пресс-службах СК РФ и Главной военной прокуратуры. По данным прокуратуры, командир танкового батальона Швец в феврале-марте 2022 года, понимая, что больше не может удерживать боевые позиции в Волновахе, принял решение об уничтожении мирного населения, разрушении жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры. Он отдал приказ подчиненным военнослужащим об обстреле из танков здания Волновахской ЦРБ, были разрушены помещения отделений реанимации, неврологии и гинекологии, уничтожено медицинское оборудование. Общая сумма причиненного ущерба превышает 21,5 миллиона рублей. Люди не пострадали. "Суд вынес Швецу заочный приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный (межгосударственный) розыск.", - сказали в СК. Швец признан виновным в "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору", "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшем причинение значительного ущерба".
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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донецкая народная республика, волноваха, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, главная военная прокуратура, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волноваха, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Главная военная прокуратура, Россия
Суд вынес заочный приговор танкисту ВСУ за обстрел Волновахской больницы
В ДНР танкиста ВСУ заочно приговорили к 23 годам колонии за обстрел Волновахской больницы