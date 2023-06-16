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Суд огласит приговор жене экс-судьи Чечни Мусаевой в июле

Суд огласит приговор жене экс-судьи Чечни Мусаевой в июле - РИА Новости, 16.06.2023

Суд огласит приговор жене экс-судьи Чечни Мусаевой в июле

Суд 4 июля объявит приговор супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:17

2023-06-16T15:17

2023-06-16T15:17

происшествия

грозный

сайди янгулбаев

россия

рамзан кадыров

нижний новгород

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ГРОЗНЫЙ, 16 июнь – РИА Новости. Суд 4 июля объявит приговор супруге экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева - Зареме Мусаевой - по делу о нападении на правоохранителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ахматовского районного суда города Грозного. "Вчера выступала сторона обвинения, сегодня - защиты, также было дано слово подсудимой, после чего судья удалился в совещательную комнату. Приговор по делу Заремы Мусаевой судом будет объявлен 4 июля", - сообщили в суде. Гособвинение запросило для Мусаевой наказание 5,5 лет колонии общего режима по двум статьям: часть 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Немов. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20230311/napadenie-1857241111.html

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происшествия, грозный, сайди янгулбаев, россия, рамзан кадыров, нижний новгород