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В Приангарье создадут промкомплекс по производству электрооборудования - РИА Новости, 16.06.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
13:03 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/priangare-1878606464.html
В Приангарье создадут промкомплекс по производству электрооборудования
В Приангарье создадут промкомплекс по производству электрооборудования - РИА Новости, 16.06.2023
В Приангарье создадут промкомплекс по производству электрооборудования
В Иркутской области планируется создать промышленный комплекс по производству электрооборудования, соглашение об этом подписано на Петербургском международном... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:03
2023-06-16T13:03
иркутская область
экономика
иркутская область
игорь кобзев
пмэф 2023
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ИРКУТСК, 16 июн - РИА Новости. В Иркутской области планируется создать промышленный комплекс по производству электрооборудования, соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сказал журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня в России. На его площадке губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и п председатель Совета директоров ООО ПО "Радиан" Валерий Труфанов подписали соглашение, на основе которого в регионе создадут новый промкомплекс. "В планах - создать в Иркутской области промышленный комплекс по производству электрооборудования, а на его базе – центр технологических компетенций в сфере электрообеспечения и автоматизации производственных процессов. Реализация проекта позволит увеличить объемы промышленного производства электротехнического оборудования в Иркутской области и решить вопрос технологического импортозамещения", - сказал Игорь Кобзев. Он также отметил, что проект позволит повышать профессионализм инженерно-технического персонала предприятий региона и привлекательность инженерных и рабочих профессий для молодежи. Кроме этого, на ПМЭФ губернатор Иркутской области провел встречу с генеральным директором АО "Гринатом" Михаилом Ермолаевым. Компания ведет собственную разработку программного обеспечения, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Регион уже сотрудничает с компанией "Гринатом". В частности, в Приангарье организована тестовая лаборатория отечественных программных продуктов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, иркутская область, игорь кобзев, пмэф 2023
Иркутская область, Экономика, Иркутская область, Игорь Кобзев, ПМЭФ 2023
В Приангарье создадут промкомплекс по производству электрооборудования

Кобзев: промкомплекс по производству электрооборудования планируется создать в Приангарье

© Фото : Правительство Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев и п председатель Совета директоров ООО ПО "Радиан" Валерий Труфанов
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и п председатель Совета директоров ООО ПО Радиан Валерий Труфанов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Правительство Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и п председатель Совета директоров ООО ПО "Радиан" Валерий Труфанов
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 16 июн - РИА Новости. В Иркутской области планируется создать промышленный комплекс по производству электрооборудования, соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сказал журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня в России. На его площадке губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и п председатель Совета директоров ООО ПО "Радиан" Валерий Труфанов подписали соглашение, на основе которого в регионе создадут новый промкомплекс.
«
"В планах - создать в Иркутской области промышленный комплекс по производству электрооборудования, а на его базе – центр технологических компетенций в сфере электрообеспечения и автоматизации производственных процессов. Реализация проекта позволит увеличить объемы промышленного производства электротехнического оборудования в Иркутской области и решить вопрос технологического импортозамещения", - сказал Игорь Кобзев.
Он также отметил, что проект позволит повышать профессионализм инженерно-технического персонала предприятий региона и привлекательность инженерных и рабочих профессий для молодежи.
Кроме этого, на ПМЭФ губернатор Иркутской области провел встречу с генеральным директором АО "Гринатом" Михаилом Ермолаевым. Компания ведет собственную разработку программного обеспечения, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Регион уже сотрудничает с компанией "Гринатом". В частности, в Приангарье организована тестовая лаборатория отечественных программных продуктов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий
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Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

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1 из 10
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Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

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2 из 10
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

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5 из 10
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

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8 из 10
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Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
Иркутская областьЭкономикаИркутская областьИгорь КобзевПМЭФ 2023
 
 
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