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В Приангарье создадут промкомплекс по производству электрооборудования

В Приангарье создадут промкомплекс по производству электрооборудования - РИА Новости, 16.06.2023

В Приангарье создадут промкомплекс по производству электрооборудования

В Иркутской области планируется создать промышленный комплекс по производству электрооборудования, соглашение об этом подписано на Петербургском международном... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:03

2023-06-16T13:03

2023-06-16T13:03

иркутская область

экономика

иркутская область

игорь кобзев

пмэф 2023

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ИРКУТСК, 16 июн - РИА Новости. В Иркутской области планируется создать промышленный комплекс по производству электрооборудования, соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сказал журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня в России. На его площадке губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и п председатель Совета директоров ООО ПО "Радиан" Валерий Труфанов подписали соглашение, на основе которого в регионе создадут новый промкомплекс. "В планах - создать в Иркутской области промышленный комплекс по производству электрооборудования, а на его базе – центр технологических компетенций в сфере электрообеспечения и автоматизации производственных процессов. Реализация проекта позволит увеличить объемы промышленного производства электротехнического оборудования в Иркутской области и решить вопрос технологического импортозамещения", - сказал Игорь Кобзев. Он также отметил, что проект позволит повышать профессионализм инженерно-технического персонала предприятий региона и привлекательность инженерных и рабочих профессий для молодежи. Кроме этого, на ПМЭФ губернатор Иркутской области провел встречу с генеральным директором АО "Гринатом" Михаилом Ермолаевым. Компания ведет собственную разработку программного обеспечения, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Регион уже сотрудничает с компанией "Гринатом". В частности, в Приангарье организована тестовая лаборатория отечественных программных продуктов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, иркутская область, игорь кобзев, пмэф 2023