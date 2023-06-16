https://ria.ru/20230616/pozhar-1878506469.html
Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье
Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье - РИА Новости, 16.06.2023
Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье
У берегов Приморья загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T05:59
2023-06-16T05:59
2023-06-16T10:18
находка
маршалловы острова
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581480699_0:116:1171:775_1920x0_80_0_0_5e38d92745adc32bc0e46e42b5ceb7e9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. У берегов Приморья загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от порта Находка, два человека пострадали", — сказал он.По информации МЧС, судно загорелось в 85 километрах южнее Находки, когда шло из Китая в порт Восточный. На борту находится экипаж — 24 человека. Двоих пострадавших уже отправили на берег в больницу. Остальные отказались от эвакуации, пояснив, что судно находится на плаву.В Российском профсоюзе моряков РИА Новости рассказали, что пожар начался в машинном отделении. Судно шло пустым на погрузку угля в Восточный. По сведениям профсоюза, экипаж состоит из граждан Индии, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры — из граждан Филиппин и Турции. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба пострадавших — филиппинцы.Региональная транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводят проверки.
https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html
находка
маршалловы острова
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581480699_0:0:1172:878_1920x0_80_0_0_3102ec083cfd2403cda372a1af4593bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, маршалловы острова, приморский край, происшествия
Находка, Маршалловы острова, Приморский край, Происшествия
Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье
Судно под флагом Маршалловых Островов загорелось вблизи Находки в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. У берегов Приморья загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от порта Находка, два человека пострадали", — сказал он.
По информации МЧС, судно загорелось в 85 километрах южнее Находки, когда шло из Китая в порт Восточный. На борту находится экипаж — 24 человека. Двоих пострадавших уже отправили на берег в больницу. Остальные отказались от эвакуации, пояснив, что судно находится на плаву.
В Российском профсоюзе моряков РИА Новости рассказали, что пожар начался в машинном отделении. Судно шло пустым на погрузку угля в Восточный. По сведениям профсоюза, экипаж состоит из граждан Индии, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры — из граждан Филиппин и Турции. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба пострадавших — филиппинцы.
Региональная транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводят проверки.
В Мурманске загорелось судно в рыбном порту