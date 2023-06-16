https://ria.ru/20230616/pozhar-1878506469.html

Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье

Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье - РИА Новости, 16.06.2023

Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье

У берегов Приморья загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T05:59

2023-06-16T05:59

2023-06-16T10:18

находка

маршалловы острова

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. У берегов Приморья загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от порта Находка, два человека пострадали", — сказал он.По информации МЧС, судно загорелось в 85 километрах южнее Находки, когда шло из Китая в порт Восточный. На борту находится экипаж — 24 человека. Двоих пострадавших уже отправили на берег в больницу. Остальные отказались от эвакуации, пояснив, что судно находится на плаву.В Российском профсоюзе моряков РИА Новости рассказали, что пожар начался в машинном отделении. Судно шло пустым на погрузку угля в Восточный. По сведениям профсоюза, экипаж состоит из граждан Индии, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры — из граждан Филиппин и Турции. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба пострадавших — филиппинцы.Региональная транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводят проверки.

https://ria.ru/20230513/sudno-1871528212.html

находка

маршалловы острова

приморский край

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находка, маршалловы острова, приморский край, происшествия