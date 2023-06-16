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Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье - РИА Новости, 16.06.2023
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05:59 16.06.2023 (обновлено: 10:18 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pozhar-1878506469.html
Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье
Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье - РИА Новости, 16.06.2023
Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье
У берегов Приморья загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T05:59
2023-06-16T10:18
находка
маршалловы острова
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. У берегов Приморья загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.&quot;Балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от порта Находка, два человека пострадали&quot;, — сказал он.По информации МЧС, судно загорелось в 85 километрах южнее Находки, когда шло из Китая в порт Восточный. На борту находится экипаж — 24 человека. Двоих пострадавших уже отправили на берег в больницу. Остальные отказались от эвакуации, пояснив, что судно находится на плаву.В Российском профсоюзе моряков РИА Новости рассказали, что пожар начался в машинном отделении. Судно шло пустым на погрузку угля в Восточный. По сведениям профсоюза, экипаж состоит из граждан Индии, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры — из граждан Филиппин и Турции. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба пострадавших — филиппинцы.Региональная транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводят проверки.
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находка
маршалловы острова
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находка, маршалловы острова, приморский край, происшествия
Находка, Маршалловы острова, Приморский край, Происшествия
Источник: иностранное судно загорелось вблизи Находки в Приморье

Судно под флагом Маршалловых Островов загорелось вблизи Находки в Приморье

© РИА Новости / Морспасслужба | Перейти в медиабанкСотрудник морской спасательной службы
Сотрудник морской спасательной службы - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Морспасслужба
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Сотрудник морской спасательной службы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. У берегов Приморья загорелось судно под флагом Маршалловых Островов, два члена экипажа пострадали, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Балкер Beks Force под флагом Маршалловых Островов горит в 25 милях от порта Находка, два человека пострадали", — сказал он.

По информации МЧС, судно загорелось в 85 километрах южнее Находки, когда шло из Китая в порт Восточный. На борту находится экипаж — 24 человека. Двоих пострадавших уже отправили на берег в больницу. Остальные отказались от эвакуации, пояснив, что судно находится на плаву.
В Российском профсоюзе моряков РИА Новости рассказали, что пожар начался в машинном отделении. Судно шло пустым на погрузку угля в Восточный. По сведениям профсоюза, экипаж состоит из граждан Индии, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры — из граждан Филиппин и Турции. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, оба пострадавших — филиппинцы.
Региональная транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводят проверки.
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НаходкаМаршалловы островаПриморский крайПроисшествия
 
 
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