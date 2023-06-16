https://ria.ru/20230616/poteri-1878554748.html
Киев потерял более 400 военных на двух направлениях
Киев потерял более 400 военных на двух направлениях - РИА Новости, 16.06.2023
Киев потерял более 400 военных на двух направлениях
За минувшие сутки украинские войска продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях, в которых потеряли свыше 400 человек,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:53
2023-06-16T10:53
2023-06-16T11:56
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях, в которых потеряли свыше 400 человек, сообщили в Минобороны.Наиболее активные боевые действия развернулись на Времевском выступе, в районах Ровнополя и Урожайного, где подразделения группировки войск "Восток" отразили пять атак противника."За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи", — говорится в сводке.На Донецком направлении Южная группировка отразила пять украинских атак. За сутки ВСУ потеряли там около 215 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20. Кроме того, разбит склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.На Купянском направлении Западная группировка войск уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы, а также примерно 45 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777А.На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесли поражение подразделениям ВСУ, уничтожив около 65 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, САУ "Акация" и гаубицу Д-30. А на Херсонском направлении ВСУ потеряли не менее 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и американскую М777.В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 104 районах. Силы ПВО перехватили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбили 22 беспилотника.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Киев потерял более 400 военных на двух направлениях
Минобороны: Киев потерял более 400 военных на Донецком и Южно-Донецком направлениях
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
За минувшие сутки украинские войска продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях, в которых потеряли свыше 400 человек, сообщили в Минобороны
.
Наиболее активные боевые действия развернулись на Времевском выступе, в районах Ровнополя и Урожайного, где подразделения группировки войск "Восток" отразили пять атак противника.
"За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи", — говорится в сводке.
На Донецком направлении Южная группировка отразила пять украинских атак. За сутки ВСУ
потеряли там около 215 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20. Кроме того, разбит склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.
Более десяти тысяч военнослужащих получили выплаты за захват техники ВСУ
На Купянском направлении Западная группировка войск уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы, а также примерно 45 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777А.
На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесли поражение подразделениям ВСУ, уничтожив около 65 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, САУ "Акация" и гаубицу Д-30.
А на Херсонском направлении ВСУ потеряли не менее 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и американскую М777.
В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 104 районах. Силы ПВО перехватили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбили 22 беспилотника.