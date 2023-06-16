https://ria.ru/20230616/poteri-1878554748.html

Киев потерял более 400 военных на двух направлениях

Киев потерял более 400 военных на двух направлениях - РИА Новости, 16.06.2023

Киев потерял более 400 военных на двух направлениях

За минувшие сутки украинские войска продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях, в которых потеряли свыше 400 человек,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:53

2023-06-16T10:53

2023-06-16T11:56

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях, в которых потеряли свыше 400 человек, сообщили в Минобороны.Наиболее активные боевые действия развернулись на Времевском выступе, в районах Ровнополя и Урожайного, где подразделения группировки войск "Восток" отразили пять атак противника."За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи", — говорится в сводке.На Донецком направлении Южная группировка отразила пять украинских атак. За сутки ВСУ потеряли там около 215 бойцов, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20. Кроме того, разбит склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.На Купянском направлении Западная группировка войск уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы, а также примерно 45 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777А.На Краснолиманском направлении авиация и артиллерия группировки "Центр" нанесли поражение подразделениям ВСУ, уничтожив около 65 военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, САУ "Акация" и гаубицу Д-30. А на Херсонском направлении ВСУ потеряли не менее 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б" и американскую М777.В целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 104 районах. Силы ПВО перехватили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и сбили 22 беспилотника.

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министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины