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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", а также... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:48
2023-06-16T10:48
2023-06-16T10:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 военных и гаубицу на Херсонском направлении