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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 16.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", а также... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:48

2023-06-16T10:48

2023-06-16T10:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", а также артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область