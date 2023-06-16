Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 16.06.2023 (обновлено: 12:02 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/poteri-1878553094.html
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 16.06.2023
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность двух... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:47
2023-06-16T12:02
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2549:1434_1920x0_80_0_0_43c10d7d426696f42c28b2ed4390ef14.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "западной" группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Новоселовского в ЛНР."В течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230616/poteri-1878553341.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e75c98c90bc886d030cb60f2d46f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении

ВС России пресекли деятельность двух групп диверсантов на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России.
По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "западной" группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Новоселовского в ЛНР.
"В течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 10:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала