https://ria.ru/20230616/poteri-1878553094.html

Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении

Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 16.06.2023

Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность двух... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:47

2023-06-16T10:47

2023-06-16T12:02

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "западной" группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Новоселовского в ЛНР."В течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230616/poteri-1878553341.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность