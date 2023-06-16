https://ria.ru/20230616/poteri-1878553094.html
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 16.06.2023
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность двух... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:47
2023-06-16T10:47
2023-06-16T12:02
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 45 украинских военных, семь единиц техники, а также пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в пятницу в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "западной" группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Новоселовского в ЛНР."В течение суток в результате огневого поражения уничтожено до 45-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230616/poteri-1878553341.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 45 боевиков на Купянском направлении
ВС России пресекли деятельность двух групп диверсантов на Купянском направлении