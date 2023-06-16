https://ria.ru/20230616/posol-1878521087.html

Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия

Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия - РИА Новости, 16.06.2023

Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия

Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:22

2023-06-16T08:22

2023-06-16T08:22

россия

китай

пекин

игорь моргулов

экономика

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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. Выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине, посол отметил, что страны постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют. "Если в 2021 году в национальных валютах проводилось лишь около четверти торговых расчетов между нашими странами, то в прошлом году уже почти две трети. Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств", - сказал Моргулов. По словам посла, российские и китайские государственные ведомства, деловые круги, представители общественности двух стран уплотняют многоплановый диалог, поступательно расширяют практическое взаимодействие.

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878519166.html

россия

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, пекин, игорь моргулов, экономика