https://ria.ru/20230616/posol-1878521087.html
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия - РИА Новости, 16.06.2023
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия
Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:22
2023-06-16T08:22
2023-06-16T08:22
россия
китай
пекин
игорь моргулов
экономика
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ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. Выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине, посол отметил, что страны постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют. "Если в 2021 году в национальных валютах проводилось лишь около четверти торговых расчетов между нашими странами, то в прошлом году уже почти две трети. Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств", - сказал Моргулов. По словам посла, российские и китайские государственные ведомства, деловые круги, представители общественности двух стран уплотняют многоплановый диалог, поступательно расширяют практическое взаимодействие.
https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878519166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, игорь моргулов, экономика
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Экономика
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия
Посол в Пекине: Россия и Китай будут расширять торговлю в национальных валютах
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов.
Выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине
, посол отметил, что страны постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют.
"Если в 2021 году в национальных валютах проводилось лишь около четверти торговых расчетов между нашими странами, то в прошлом году уже почти две трети. Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств", - сказал Моргулов.
По словам посла, российские и китайские государственные ведомства, деловые круги, представители общественности двух стран уплотняют многоплановый диалог, поступательно расширяют практическое взаимодействие.
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