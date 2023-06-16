Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/posol-1878521087.html
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия - РИА Новости, 16.06.2023
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия
Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:22
2023-06-16T08:22
россия
китай
пекин
игорь моргулов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. Выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине, посол отметил, что страны постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют. "Если в 2021 году в национальных валютах проводилось лишь около четверти торговых расчетов между нашими странами, то в прошлом году уже почти две трети. Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств", - сказал Моргулов. По словам посла, российские и китайские государственные ведомства, деловые круги, представители общественности двух стран уплотняют многоплановый диалог, поступательно расширяют практическое взаимодействие.
https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878519166.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, игорь моргулов, экономика
Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов, Экономика
Россия и Китай продолжат повышать независимость финансового взаимодействия

Посол в Пекине: Россия и Китай будут расширять торговлю в национальных валютах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 июн – РИА Новости. Россия и Китай продолжат повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов.
Выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине, посол отметил, что страны постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют.
"Если в 2021 году в национальных валютах проводилось лишь около четверти торговых расчетов между нашими странами, то в прошлом году уже почти две трети. Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств", - сказал Моргулов.
По словам посла, российские и китайские государственные ведомства, деловые круги, представители общественности двух стран уплотняют многоплановый диалог, поступательно расширяют практическое взаимодействие.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Российская экономика выстояла, несмотря на санкции, заявил посол в Китае
Вчера, 08:07
 
РоссияКитайПекинИгорь МоргуловЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала