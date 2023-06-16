https://ria.ru/20230616/posobiya-1878697909.html

Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов

Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов

Пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие нужно выплачивать вне зависимости от доходов семьи, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:12

2023-06-16T16:12

2023-06-16T19:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие нужно выплачивать вне зависимости от доходов семьи, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет", — сказал глава государства.Он также предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя и закрепить это понятие в законе, чтобы "не было разночтений".В марте Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком. Речь идет о сведениях о составе семьи, доходах ее членов за последний год, наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках и других кредитных организациях, причинах отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/mrot-1878684667.html

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общество, россия, владимир путин, экономика, социальный навигатор, детские вопросы