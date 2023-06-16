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Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов - РИА Новости, 16.06.2023
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16:12 16.06.2023 (обновлено: 19:30 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/posobiya-1878697909.html
Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов
Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов - РИА Новости, 16.06.2023
Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов
Пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие нужно выплачивать вне зависимости от доходов семьи, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:12
2023-06-16T19:30
пмэф-2023
общество
россия
владимир путин
экономика
социальный навигатор
детские вопросы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие нужно выплачивать вне зависимости от доходов семьи, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет", — сказал глава государства.Он также предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя и закрепить это понятие в законе, чтобы "не было разночтений".В марте Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком. Речь идет о сведениях о составе семьи, доходах ее членов за последний год, наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках и других кредитных организациях, причинах отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, россия, владимир путин, экономика, социальный навигатор, детские вопросы
ПМЭФ-2023, Общество, Россия, Владимир Путин, Экономика, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин призвал платить пособия на детей до 1,5 года независимо от доходов

Путин поручил выплачивать единое детское пособие весь период независимо от доходов семьи

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2023
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Пособия на ребенка до полутора лет и единое детское пособие нужно выплачивать вне зависимости от доходов семьи, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет", — сказал глава государства.
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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Он также предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя и закрепить это понятие в законе, чтобы "не было разночтений".
В марте Минтруд перечислил дополнительные сведения, которые необходимо указывать при подаче заявления на пособие по уходу за ребенком. Речь идет о сведениях о составе семьи, доходах ее членов за последний год, наличии у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам в банках и других кредитных организациях, причинах отсутствия доходов у заявителя и (или) трудоспособных членов его семьи (за исключением несовершеннолетних детей).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ОбществоРоссияВладимир ПутинЭкономикаСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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