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Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя - РИА Новости, 16.06.2023
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сохранять пособия по уходу за ребенком РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:00
2023-06-16T16:00
2023-06-16T16:58
пмэф-2023
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя, а также закрепить понятие "частичная занятость в законе"."Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно, выплачивать пособия по уходу даже при частичной занятости таких граждан. Чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе", - сказал глава государства.Российский лидер также отметил, что пособия на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие стоит выплачивать в течение всего периода времени, на которое такие пособия назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет."Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имея никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать, люди этого не делают, тогда ты теряешь пособие", - заключил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, социальный навигатор, детские вопросы
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Экономика, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя
Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком при частичной занятости родителя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя, а также закрепить понятие "частичная занятость в законе".
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"Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно, выплачивать пособия по уходу даже при частичной занятости таких граждан. Чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе", - сказал глава государства.
Российский лидер также отметил, что пособия на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие стоит выплачивать в течение всего периода времени, на которое такие пособия назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.
"Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имея никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать, люди этого не делают, тогда ты теряешь пособие", - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: выступление Владимира Путина и курс на открытость экономики