Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
16:00 16.06.2023 (обновлено: 16:58 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/posobiya-1878691561.html
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя - РИА Новости, 16.06.2023
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сохранять пособия по уходу за ребенком РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:00
2023-06-16T16:58
пмэф-2023
владимир путин
экономика
социальный навигатор
детские вопросы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя, а также закрепить понятие "частичная занятость в законе"."Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно, выплачивать пособия по уходу даже при частичной занятости таких граждан. Чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе", - сказал глава государства.Российский лидер также отметил, что пособия на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие стоит выплачивать в течение всего периода времени, на которое такие пособия назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет."Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имея никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать, люди этого не делают, тогда ты теряешь пособие", - заключил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230616/pmef-2023-1878645558.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, социальный навигатор, детские вопросы
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Экономика, Социальный навигатор, Детские вопросы
Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя

Путин предложил сохранять пособия по уходу за ребенком при частичной занятости родителя

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя, а также закрепить понятие "частичная занятость в законе".
«
"Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно, выплачивать пособия по уходу даже при частичной занятости таких граждан. Чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе", - сказал глава государства.
Российский лидер также отметил, что пособия на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие стоит выплачивать в течение всего периода времени, на которое такие пособия назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.
"Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имея никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать, люди этого не делают, тогда ты теряешь пособие", - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин во время совместного осмотра с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном павильона ОАЭ на площадке ПМЭФ
ПМЭФ-2023: выступление Владимира Путина и курс на открытость экономики
Вчера, 16:05
 
ПМЭФ-2023Владимир ПутинЭкономикаСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала