https://ria.ru/20230616/posobiya-1878691561.html

Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя

Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя - РИА Новости, 16.06.2023

Путин предложил сохранять пособия на детей при частичной занятости родителя

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сохранять пособия по уходу за ребенком РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:00

2023-06-16T16:00

2023-06-16T16:58

пмэф-2023

владимир путин

экономика

социальный навигатор

детские вопросы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума предложил сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятости родителя, а также закрепить понятие "частичная занятость в законе"."Нужно, безусловно, снять эти ограничения, а именно, выплачивать пособия по уходу даже при частичной занятости таких граждан. Чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе", - сказал глава государства.Российский лидер также отметил, что пособия на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие стоит выплачивать в течение всего периода времени, на которое такие пособия назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет."Также предлагаю поддержать граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами, сегодня они также имеют право на пособие, только если не работают, не имея никакого иного источника дохода. Даже при желании подработать, люди этого не делают, тогда ты теряешь пособие", - заключил Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, социальный навигатор, детские вопросы