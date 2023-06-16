https://ria.ru/20230616/pontifik-1878853369.html

Митрополит Антоний не обсуждал с папой римским возможность визита в Россию

Митрополит Антоний не обсуждал с папой римским возможность визита в Россию - РИА Новости, 17.06.2023

Митрополит Антоний не обсуждал с папой римским возможность визита в Россию

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) сообщил РИА Новости, что не обсуждал с... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-16T21:58

2023-06-16T21:58

2023-06-17T11:26

религия

россия

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

религия

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) сообщил РИА Новости, что не обсуждал с папой римским Франциском возможность его визита в Москву на аудиенции в Ватикане.Поддерживающий связь с понтификом глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов ранее рассказал РИА Новости, что возможный визит папы римского в Москву обсуждается в Ватикане с делегацией РПЦ. Он также отметил, что Франциск поддерживает африканскую мирную миссию по Украине.“Что касается появившихся сегодня в СМИ сообщений о том, что я нахожусь в Ватикане, чтобы обсудить визит папы Римского Франциска в Россию, то я должен сказать, что я с изумлением прочитал эти новости, опубликованные со ссылкой на всемирный союз староверов. Мне совершенно непонятно, откуда появилась эта информация, и я со всей ответственностью могу заявить, что тема визита Папы в Россию не обсуждалась ни на одной из тех встреч, которые я имел в Ватикане”, – сказал РИА Новости митрополит Антоний.В пятницу митрополит Антоний встретился в Ватикане с папой римским Франциском, передав ему пожелания выздоровления от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Ранее митрополит Антоний в Ватикане обсудил с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером повестку отношений Русской православной и Римско-католической церквей, встретился с руководством Общины святого Эгидия и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.“С основателем и вице-президентом общины святого Эгидия я лично знаком в течение многих лет еще со времен моего служения в Риме в качестве настоятеля русского православного прихода. Кроме того, с общиной святого Эгидия Московский патриархат поддерживает давние добрые отношения, особенно в сфере гуманитарных инициатив, направленных на осуществление помощи нуждающимся”, – отметил митрополит Антоний в разговоре с РИА Новости.Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци заявлял, что папский посланник по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится. Кардинал Дзуппи уже совершил двухдневный визит в Киев, ожидается, что свой следующий визит он сделает в Москву.

https://ria.ru/20230606/papa-1876359168.html

https://ria.ru/20230607/poslannik-1876628726.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, религия