https://ria.ru/20230616/polsha-1878804371.html

Сейм Польши внес изменения в закон о комиссии по "российскому влиянию"

Сейм Польши внес изменения в закон о комиссии по "российскому влиянию" - РИА Новости, 16.06.2023

Сейм Польши внес изменения в закон о комиссии по "российскому влиянию"

Сейм Польши внес изменения в закон о создании комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность страны. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T22:22

2023-06-16T22:22

2023-06-16T22:22

в мире

польша

россия

анджей дуда

еврокомиссия

варшава

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ВАРШАВА, 16 июн – РИА Новости. Сейм Польши внес изменения в закон о создании комиссии по изучению "российского влияния" на безопасность страны. Польский президент Анджей Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Позднее Дуда заявил в телеобращении, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения". Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии. После этого президент Польши Анджей Дуда внес в парламент поправки к закону. Согласно президентским поправкам, комиссии по изучению "российского влияния" не смогут заседать парламентарии, отменены меры воздействия на тех, кого уличат в том, что действовал "под российским влиянием". В предыдущей редакции закона такие люди подпадали под запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до десяти лет. За поправки проголосовали 235 депутатов, против было пятеро, девять парламентариев воздержались и 211 не приняли участия в голосовании. Комиссия должна проанализировать среди прочего такие действия официальных лиц, как передача информации третьим лицам, содержание административных решений, принятие решений, заявления от имени органов государственной власти или компаний, заключение контрактов или распоряжение государственными средствами. Против этого закона резко выступает польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда. Также оппозиция уверена, что закон направлен против нее в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться будущей осенью. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230609/polsha-1877282575.html

https://ria.ru/20230613/otnosheniya-1877787115.html

польша

россия

варшава

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в мире, польша, россия, анджей дуда, еврокомиссия, варшава