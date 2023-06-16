https://ria.ru/20230616/podzhog-1878526889.html
В Тынде двое мужчин пытались поджечь здание отделения полиции
В Тынде двое мужчин пытались поджечь здание отделения полиции - РИА Новости, 16.06.2023
В Тынде двое мужчин пытались поджечь здание отделения полиции
Задержаны два жителя Приамурья, один из которых бросил гранату на территорию здания полиции в городе Тында, а второй снимал происходящее на видео, возбуждено... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:03
2023-06-16T09:03
2023-06-16T14:49
россия
амурская область
тында
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Задержаны два жителя Приамурья, один из которых бросил гранату на территорию здания полиции в городе Тында, а второй снимал происходящее на видео, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает региональное УМВД."В сети интернет получила распространение видеозапись, на которой двое граждан, находясь у здания межмуниципального отдела МВД России "Тындинский", высказывают намерения о расправе над сотрудниками полиции. Один из них бросает на территорию МО МВД России предмет, после чего происходит хлопок. По данному факту возбуждено уголовное дело "Хулиганство", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по статье - восемь лет лишения свободы.Личности мужчин оперативно установили, гражданина 1987 года рождения задержали в Белогорском районе, его 27-летнего знакомого – в Тынде, оба уже находятся в изоляторе временного содержания. Сама граната оказалась светошумовой и не представляет опасности для жизни. Ущерб зданию полиции не причинен.В соцсетях позднее появился видеоролик, на котором мужчина говорит, что хочет "попросить прощения у всех сотрудников внутренних дел органов, был не прав, осознаю".После этого уголовное дело передали в СУСК региона с уточнением статьи: "хулиганство, совершенное группой лиц с применением взрывчатых веществ". "Решение об изъятии уголовного дела из органов внутренних дел и определении подследственности принято надзирающим прокурором", - говорится в сообщении СУСК.Как разъяснили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Амурской области, "по этому случаю УМВД возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 213 - это хулиганство, но в связи с особым резонансом и объемом предстоящих следственных действий прокурор решил передать его СУСК".Часть 3 статьи 213 добавляет дополнительные квалифицирующие признаки, что влияет в дальнейшем на наказание. Обычно часть первая устанавливает собственно определение преступного деяния, а следующие части определяют отяжеляющие ответственность признаки, если они присутствуют как дополнение к основному событию преступления, уточнил представитель ведомства.По ходатайству следователя в отношении обоих подследственных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230614/podzhog-1877978644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурская область, тында, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Амурская область, Тында, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тынде двое мужчин пытались поджечь здание отделения полиции
В Приамурье задержали двоих мужчин, бросивших гранату в здание отделения полиции в Тынде
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июн – РИА Новости. Задержаны два жителя Приамурья, один из которых бросил гранату на территорию здания полиции в городе Тында, а второй снимал происходящее на видео, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает региональное УМВД.
"В сети интернет получила распространение видеозапись, на которой двое граждан, находясь у здания межмуниципального отдела МВД России "Тындинский", высказывают намерения о расправе над сотрудниками полиции. Один из них бросает на территорию МО МВД России предмет, после чего происходит хлопок. По данному факту возбуждено уголовное дело "Хулиганство", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по статье - восемь лет лишения свободы.
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Личности мужчин оперативно установили, гражданина 1987 года рождения задержали в Белогорском районе, его 27-летнего знакомого – в Тынде, оба уже находятся в изоляторе временного содержания. Сама граната оказалась светошумовой и не представляет опасности для жизни. Ущерб зданию полиции не причинен.
В соцсетях позднее появился видеоролик, на котором мужчина говорит, что хочет "попросить прощения у всех сотрудников внутренних дел органов, был не прав, осознаю".
После этого уголовное дело передали в СУСК региона с уточнением статьи: "хулиганство, совершенное группой лиц с применением взрывчатых веществ". "Решение об изъятии уголовного дела из органов внутренних дел и определении подследственности принято надзирающим прокурором", - говорится в сообщении СУСК.
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Как разъяснили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Амурской области, "по этому случаю УМВД возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 213 - это хулиганство, но в связи с особым резонансом и объемом предстоящих следственных действий прокурор решил передать его СУСК".
Часть 3 статьи 213 добавляет дополнительные квалифицирующие признаки, что влияет в дальнейшем на наказание. Обычно часть первая устанавливает собственно определение преступного деяния, а следующие части определяют отяжеляющие ответственность признаки, если они присутствуют как дополнение к основному событию преступления, уточнил представитель ведомства.
По ходатайству следователя в отношении обоих подследственных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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