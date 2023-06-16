Путин поручил запустить поддержку электронной торговли
Путин поручил правительству запустить элементы поддержки электронной торговли
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ запустить элементы поддержки электронной торговли, отметив, что аудитория и клиентская база таких площадок неуклонно растет как в России, так и по всему миру.
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"Конечно, надо продвигать отечественную продукцию с помощью площадок электронной торговли. Их аудитория, клиентская база неуклонно растет - как у нас в стране, так и во всем мире. А значит, даже небольшой бизнес может найти своего покупателя. У нас здесь есть над чем работать. Мы здесь не лидеры, но, кстати говоря, и не в хвосте плетемся. Но перспективы очень хорошие, очень хорошие. Я про правительство - как можно быстрее запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли", - сказал Путин на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.