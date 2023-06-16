https://ria.ru/20230616/podderzhka-1878681080.html

Путин поручил запустить поддержку электронной торговли

Путин поручил запустить поддержку электронной торговли - РИА Новости, 16.06.2023

Путин поручил запустить поддержку электронной торговли

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ запустить элементы поддержки электронной торговли, отметив, что аудитория и клиентская база таких площадок... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:38

2023-06-16T15:38

2023-06-16T16:10

пмэф-2023

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ запустить элементы поддержки электронной торговли, отметив, что аудитория и клиентская база таких площадок неуклонно растет как в России, так и по всему миру."Конечно, надо продвигать отечественную продукцию с помощью площадок электронной торговли. Их аудитория, клиентская база неуклонно растет - как у нас в стране, так и во всем мире. А значит, даже небольшой бизнес может найти своего покупателя. У нас здесь есть над чем работать. Мы здесь не лидеры, но, кстати говоря, и не в хвосте плетемся. Но перспективы очень хорошие, очень хорошие. Я про правительство - как можно быстрее запустить линейку инструментов поддержки электронной торговли", - сказал Путин на ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/agroprom-1878687545.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика