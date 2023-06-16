https://ria.ru/20230616/podderzhka-1878667713.html

Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам

Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:22

2023-06-16T15:22

2023-06-16T15:45

пмэф-2023

владимир путин

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878663699_0:175:3121:1931_1920x0_80_0_0_7fe82b647c87acbe26f844d7ea984eff.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам."Для всех компаний подобного рода АСИ запустило специальный ежегодный конкурс, где будут отмечаться лучшие растущие бренды России. Итоги первого конкурса будут подведены уже скоро - в конце июня. Его программа охватывает более десяти номинаций, уже принято более пяти тысяч заявок от всей страны. Уверен, и победа, и участие в этом конкурсе станут хорошими подспорьем для наших предпринимателей. Для укрепления их позиций на рынке и создание инвестиций в новых мощности и рабочие места", - сказал Путин.Президент РФ призвал руководителей регионов оказывать содействие развивающимися брендам. "Сейчас им особенно нужна такая поддержка на региональном уровне", - добавил Путин.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230422/brendy-1867068102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, россия