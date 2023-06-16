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Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам
Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам - РИА Новости, 16.06.2023
Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам
Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:22
2023-06-16T15:22
2023-06-16T15:45
пмэф-2023
владимир путин
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам."Для всех компаний подобного рода АСИ запустило специальный ежегодный конкурс, где будут отмечаться лучшие растущие бренды России. Итоги первого конкурса будут подведены уже скоро - в конце июня. Его программа охватывает более десяти номинаций, уже принято более пяти тысяч заявок от всей страны. Уверен, и победа, и участие в этом конкурсе станут хорошими подспорьем для наших предпринимателей. Для укрепления их позиций на рынке и создание инвестиций в новых мощности и рабочие места", - сказал Путин.Президент РФ призвал руководителей регионов оказывать содействие развивающимися брендам. "Сейчас им особенно нужна такая поддержка на региональном уровне", - добавил Путин.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика, россия
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам
Президент России Путин призвал глав регионов оказывать поддержку отечественным брендам