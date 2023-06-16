https://ria.ru/20230616/pochta_bank-1878779121.html

Почта Банк и DoorHan будут развивать частное домостроение

Почта Банк и DoorHan будут развивать частное домостроение - РИА Новости, 16.06.2023

Почта Банк и DoorHan будут развивать частное домостроение

Почта Банк и российский производитель металлоконструкций и быстровозводимых модульных домов DoorHan подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:36

2023-06-16T19:36

2023-06-16T19:36

пмэф-2023

почта банк

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Почта Банк и российский производитель металлоконструкций и быстровозводимых модульных домов DoorHan подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого развитие индивидуального малоэтажного жилищного строительства и повышение доступности частного домостроения, передает корреспондент РИА Новости.Документ подписан на полях ПМЭФ членом правления, директором по развитию бизнеса Почта Банка Андреем Осиповым и учредителем компании DoorHan Дмитрием Ханиным."Партнерство с одним из ведущих российских производителей быстровозводимых домов компанией DoorHan позволит нам укрепить свои позиции и расширить работу в этом сегменте. Мы планируем развивать сотрудничество сразу по двум направлениям - POS-кредит и ипотечный кредит на строительство дома. Эти программы отлично дополняют друг друга и позволяют закрыть разные клиентские потребности, регулировать платежную нагрузку и схему сделки", - сказал Осипов журналистам после подписания документа.Он отметил, что благодаря данной инициативе, каждый клиент сможет выбрать наиболее подходящий для себя вариант кредита исходя из стоимости дома, наличия залога и кредитной нагрузки."В дальнейшем планируем развивать такое комплексное сотрудничество и с другими строительными компаниями по всей стране и верим, что это сделает загородный дом доступным для многих россиян и повысит качество их жизни", - отметил представитель Почта Банка.Он рассказал, что достижению этой цели будет способствовать масштабная региональная сеть банка, которая насчитывает около 25 тысяч точек обслуживания, а также широкая сеть представительств производителя во всех субъектах РФ.При этом особый фокус будет сделан не небольших городах и поселках, где наибольшая потребность жителей в кредитах на загородные дома и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства.В свою очередь, учредитель компании DoorHan Дмитрий Ханин рассказал, что строительство малоэтажных домов на основе металлокаркаса – относительно новое направление и "компания заинтересована в работе с надежным банком-партнером, совместно с которым будет развивать этот сегмент и создавать новую культуру частного домостроения в России, чтобы каждая семья могла приобрести дом своей мечты"."Кроме того, и у нас, и у Почта Банка широкая география присутствия, это поможет сделать покупку дома в кредит доступной во всех уголках нашей страны. Одно из важнейших преимуществ наших модульных домов – это возможность быстрой транспортировки и сборки конструкций в любой точке нашей страны, даже в удаленных и труднодоступных районах", - отметил Ханин.По данным Росстата, сегмент индивидуального жилищного строительства растет опережающими темпами: в прошлом году его доля в общем объеме ввода жилья превысила 50%, однако сегодня только 10% загородных домов строится с привлечением ипотеки. По оценке аналитиков Почта Банка, потенциал рынка ипотеки для ИЖС огромен – за два года он может вырасти в три раза до 450 миллиардов рублей.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878458786.html

https://ria.ru/20230616/buryatiya-1878503638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

почта банк, россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)