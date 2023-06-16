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Косовская полиция не пустила почту из центральной Сербии на север края - РИА Новости, 16.06.2023
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14:22 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/pochta-1878634944.html
Косовская полиция не пустила почту из центральной Сербии на север края
Косовская полиция не пустила почту из центральной Сербии на север края - РИА Новости, 16.06.2023
Косовская полиция не пустила почту из центральной Сербии на север края
Полиция самопровозглашенной республики Косово не пустила почту из центральной Сербии на север края, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:22
2023-06-16T14:22
косово
сербия
приштина
александр вучич
альбин курти
нато
евросоюз
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БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово не пустила почту из центральной Сербии на север края, передает портал Kosovo online. Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками. Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенное Косово стоят непропущенные грузовики. "Косовская полиция сегодня запретила автомобилю Почты Сербии, который регулярно доставляет почту на север Косово и Метохии, пройти административный пункт перехода "Ярине". На КПП уже два дня стоит большое число припаркованных грузовиков", - передает портал. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил ранее, что ЕС намерен ограничить финансирование самопровозглашенного Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации. Посол ФРГ в самопровозглашенной республике Косово Йерн Роде указал, что экономический ущерб от односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине уже можно увидеть, необходима немедленная деэскалация ситуации в крае. Он также в соцсетях привел заявление бизнес-ассоциации, которая сообщила о подрыве Приштиной доверия немецких инвесторов. Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призвал к освобождению трех задержанных на территории центральной Сербии полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит".
https://ria.ru/20230615/kosovo-1878346269.html
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косово, сербия, приштина, александр вучич, альбин курти, нато, евросоюз, в мире
Косово, Сербия, Приштина, Александр Вучич, Альбин Курти, НАТО, Евросоюз, В мире
Косовская полиция не пустила почту из центральной Сербии на север края

Полиция Косово запретила въезд автомобилю Почты Сербии для доставки груза на север края

© РИА Новости / Гавро Дешич | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт "Яринье"
Контрольно-пропускной пункт Яринье - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Гавро Дешич
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Контрольно-пропускной пункт "Яринье". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово не пустила почту из центральной Сербии на север края, передает портал Kosovo online.
Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками.
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Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенное Косово стоят непропущенные грузовики.
"Косовская полиция сегодня запретила автомобилю Почты Сербии, который регулярно доставляет почту на север Косово и Метохии, пройти административный пункт перехода "Ярине". На КПП уже два дня стоит большое число припаркованных грузовиков", - передает портал.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил ранее, что ЕС намерен ограничить финансирование самопровозглашенного Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации.
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Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призвал к освобождению трех задержанных на территории центральной Сербии полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит".
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