Косовская полиция не пустила почту из центральной Сербии на север края
Полиция Косово запретила въезд автомобилю Почты Сербии для доставки груза на север края
Контрольно-пропускной пункт "Яринье". Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово не пустила почту из центральной Сербии на север края, передает портал Kosovo online.
Власти в Приштине в среду вечером ввели запрет на въезд всего грузового транспорта и поставку товаров из центральной Сербии. Сербский президент Александр Вучич заявил перед тем, что они хотят оставить сербов без продуктов и лекарств на севере Косово. Усилен контроль и досмотр всех автомобилей с сербскими регистрационными знаками.
Перед КПП на въездах из центральной Сербии в самопровозглашенное Косово стоят непропущенные грузовики.
"Косовская полиция сегодня запретила автомобилю Почты Сербии, который регулярно доставляет почту на север Косово и Метохии, пройти административный пункт перехода "Ярине". На КПП уже два дня стоит большое число припаркованных грузовиков", - передает портал.
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил ранее, что ЕС намерен ограничить финансирование самопровозглашенного Косово и прекратить визиты на высоком уровне из-за отказа содействовать деэскалации.
Посол ФРГ в самопровозглашенной республике Косово Йерн Роде указал, что экономический ущерб от односторонних шагов косовоалбанских властей в Приштине уже можно увидеть, необходима немедленная деэскалация ситуации в крае. Он также в соцсетях привел заявление бизнес-ассоциации, которая сообщила о подрыве Приштиной доверия немецких инвесторов.
Косовский "премьер" Альбин Курти после заседания Совбеза в Приштине в четверг призвал международное сообщество оказать давление на Белград и призвал к освобождению трех задержанных на территории центральной Сербии полицейских. Он отдельно высказал претензии к контингенту НАТО KFOR, который, по его словам, "молчит".