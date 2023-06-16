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СМИ: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад
СМИ: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад
Настроение на ПМЭФ показало, что Россия не зависит от партнеров из США и Европы, пишет Der Tagesspiegel. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:28
2023-06-16T17:28
2023-06-16T19:21
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Настроение на ПМЭФ показало, что Россия не зависит от партнеров из США и Европы, пишет Der Tagesspiegel."В целом российская экономика действительно на удивление хорошо и быстро адаптировалась к санкциям", — подчеркивает издание.Так, автор обратил внимание на отсутствие дефицита в московских магазинах.Помогает российской экономике параллельный импорт — многие товары прибывают уже не из стран коллективного Запада, а из других стран, говорится в статье.Тем не менее не все отрасли смогли адаптироваться к новым реалиям, полагает автор. Так, он указал на сложности в автомобильной промышленности и в производстве бытовой техники и инструментов.На ПМЭФ представили новую модель российского автомобиля премиум-класса Lada Aura. Он оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей. Глава Минфина Антон Силуанов, который провел ее тест-драйв, заявил, что сотрудники его ведомства готовы пересесть на эту новинку с иностранных машин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
https://ria.ru/20230616/kmsp-1878696996.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сша, европа, пмэф 2023, в мире
Экономика, Россия, США, Европа, ПМЭФ 2023, В мире
СМИ: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад
Der Tagesspiegel: ПМЭФ показал, что российская экономика развивается вопреки санкциям
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Настроение на ПМЭФ показало, что Россия не зависит от партнеров из США и Европы, пишет Der Tagesspiegel
.
"В целом российская экономика действительно на удивление хорошо и быстро адаптировалась к санкциям", — подчеркивает издание.
Так, автор обратил внимание на отсутствие дефицита в московских магазинах.
Помогает российской экономике параллельный импорт — многие товары прибывают уже не из стран коллективного Запада, а из других стран, говорится в статье.
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Тем не менее не все отрасли смогли адаптироваться к новым реалиям, полагает автор. Так, он указал на сложности в автомобильной промышленности и в производстве бытовой техники и инструментов.
На ПМЭФ представили новую модель российского автомобиля премиум-класса Lada Aura. Он оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей. Глава Минфина Антон Силуанов, который провел ее тест-драйв, заявил, что сотрудники его ведомства готовы пересесть на эту новинку с иностранных машин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.
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