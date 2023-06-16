https://ria.ru/20230616/pmef-1878737742.html

СМИ: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад

СМИ: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад

Настроение на ПМЭФ показало, что Россия не зависит от партнеров из США и Европы, пишет Der Tagesspiegel. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:28

2023-06-16T17:28

2023-06-16T19:21

экономика

россия

сша

европа

пмэф 2023

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_d1797e70060734bc6e197d6b80e979bc.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Настроение на ПМЭФ показало, что Россия не зависит от партнеров из США и Европы, пишет Der Tagesspiegel."В целом российская экономика действительно на удивление хорошо и быстро адаптировалась к санкциям", — подчеркивает издание.Так, автор обратил внимание на отсутствие дефицита в московских магазинах.Помогает российской экономике параллельный импорт — многие товары прибывают уже не из стран коллективного Запада, а из других стран, говорится в статье.Тем не менее не все отрасли смогли адаптироваться к новым реалиям, полагает автор. Так, он указал на сложности в автомобильной промышленности и в производстве бытовой техники и инструментов.На ПМЭФ представили новую модель российского автомобиля премиум-класса Lada Aura. Он оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиные силы и автоматической коробкой передач. Стоимость модели — более двух миллионов рублей. Глава Минфина Антон Силуанов, который провел ее тест-драйв, заявил, что сотрудники его ведомства готовы пересесть на эту новинку с иностранных машин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

https://ria.ru/20230616/kmsp-1878696996.html

https://ria.ru/20230616/dedollarizatsiya-1878732098.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, европа, пмэф 2023, в мире