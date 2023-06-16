https://ria.ru/20230616/pmef-1878654159.html

Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России

Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России - РИА Новости, 16.06.2023

Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России

Президент России Владимир Путин заявил, что его выступление на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:04

2023-06-16T15:04

2023-06-16T15:55

пмэф-2023

россия

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его выступление на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям."Конечно, мое выступление будет прежде всего посвящено развитию России, нашим планам по самым разным направлениям", - сказал Путин на ПМЭФ.Он также обратился к иностранным гостям: "Я исхожу из того, что это для вас представит определенный интерес, потому что многие из вас либо работаете уже в нашей стране, либо собираетесь работать. И надеюсь, что вам не безразлична наша оценка того, как складываются наши дела и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять стоит ли иметь с нами дело". Он также выразил надежду, что президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну тоже будет интересно выступление.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/pmef-1878547754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, экономика