Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России
Путин сообщил, что его выступление на ПМЭФ будет посвящено развитию России
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его выступление на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям.
"Конечно, мое выступление будет прежде всего посвящено развитию России, нашим планам по самым разным направлениям", - сказал Путин на ПМЭФ.
Он также обратился к иностранным гостям: "Я исхожу из того, что это для вас представит определенный интерес, потому что многие из вас либо работаете уже в нашей стране, либо собираетесь работать. И надеюсь, что вам не безразлична наша оценка того, как складываются наши дела и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять стоит ли иметь с нами дело". Он также выразил надежду, что президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну тоже будет интересно выступление.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.