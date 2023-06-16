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Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России - РИА Новости, 16.06.2023
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15:04 16.06.2023 (обновлено: 15:55 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pmef-1878654159.html
Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России
Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России - РИА Новости, 16.06.2023
Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России
Президент России Владимир Путин заявил, что его выступление на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:04
2023-06-16T15:55
пмэф-2023
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его выступление на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям."Конечно, мое выступление будет прежде всего посвящено развитию России, нашим планам по самым разным направлениям", - сказал Путин на ПМЭФ.Он также обратился к иностранным гостям: "Я исхожу из того, что это для вас представит определенный интерес, потому что многие из вас либо работаете уже в нашей стране, либо собираетесь работать. И надеюсь, что вам не безразлична наша оценка того, как складываются наши дела и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять стоит ли иметь с нами дело". Он также выразил надежду, что президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну тоже будет интересно выступление.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин посвятит выступление на ПМЭФ развитию России

Путин сообщил, что его выступление на ПМЭФ будет посвящено развитию России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его выступление на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено развитию России и планам страны по самым разным направлениям.
"Конечно, мое выступление будет прежде всего посвящено развитию России, нашим планам по самым разным направлениям", - сказал Путин на ПМЭФ.
Он также обратился к иностранным гостям: "Я исхожу из того, что это для вас представит определенный интерес, потому что многие из вас либо работаете уже в нашей стране, либо собираетесь работать. И надеюсь, что вам не безразлична наша оценка того, как складываются наши дела и что мы собираемся делать в ближайшее время, чтобы понять стоит ли иметь с нами дело". Он также выразил надежду, что президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну тоже будет интересно выступление.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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