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Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
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11:12 16.06.2023 (обновлено: 11:13 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pmef-1878562341.html
Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ
Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который прибывает в Петербург в пятницу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, не будет принимать участие РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:12
2023-06-16T11:13
пмэф-2023
политика
алжир (республика)
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который прибывает в Петербург в пятницу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, не будет принимать участие в работе пленарной сессии ПМЭФ из-за своего графика, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нахайян не будет принимать участие в пленарной сессии, график ему не позволяет, он уже покинет РФ, но к президенту Путину присоединится президент Алжира (Абдельмаджид) Теббун", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что лидеры РФ и Алжира будут на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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алжир (республика)
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политика, алжир (республика), россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков, абдельмаджид теббун
ПМЭФ-2023, Политика, Алжир (республика), Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Дмитрий Песков, Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ

Песков заявил, что президент Алжира Теббун примет участие в пленарной сессии ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который прибывает в Петербург в пятницу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, не будет принимать участие в работе пленарной сессии ПМЭФ из-за своего графика, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нахайян не будет принимать участие в пленарной сессии, график ему не позволяет, он уже покинет РФ, но к президенту Путину присоединится президент Алжира (Абдельмаджид) Теббун", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что лидеры РФ и Алжира будут на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун на церемонии подписания документов по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
"Новый этап отношений". О чем договорился Путин с президентом Алжира
15 июня, 18:24
 
ПМЭФ-2023ПолитикаАлжир (республика)РоссияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянДмитрий ПесковАбдельмаджид Теббун
 
 
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