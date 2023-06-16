https://ria.ru/20230616/pmef-1878562341.html
Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ
Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который прибывает в Петербург в пятницу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, не будет принимать участие РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:12
2023-06-16T11:12
2023-06-16T11:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который прибывает в Петербург в пятницу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, не будет принимать участие в работе пленарной сессии ПМЭФ из-за своего графика, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нахайян не будет принимать участие в пленарной сессии, график ему не позволяет, он уже покинет РФ, но к президенту Путину присоединится президент Алжира (Абдельмаджид) Теббун", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что лидеры РФ и Алжира будут на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/afrika-1878380478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, алжир (республика), россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков, абдельмаджид теббун
ПМЭФ-2023, Политика, Алжир (республика), Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Дмитрий Песков, Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ
Песков заявил, что президент Алжира Теббун примет участие в пленарной сессии ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который прибывает в Петербург в пятницу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, не будет принимать участие в работе пленарной сессии ПМЭФ из-за своего графика, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нахайян не будет принимать участие в пленарной сессии, график ему не позволяет, он уже покинет РФ, но к президенту Путину присоединится президент Алжира (Абдельмаджид) Теббун", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что лидеры РФ и Алжира будут на пленарной сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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