https://ria.ru/20230616/pmef-1878562341.html

Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ

Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Президент Алжира присоединится к Путину на пленарной сессии ПМЭФ

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который прибывает в Петербург в пятницу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, не будет принимать участие РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:12

2023-06-16T11:12

2023-06-16T11:13

пмэф-2023

политика

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мухаммед бен заид аль нахайян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, который прибывает в Петербург в пятницу для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, не будет принимать участие в работе пленарной сессии ПМЭФ из-за своего графика, заявил пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нахайян не будет принимать участие в пленарной сессии, график ему не позволяет, он уже покинет РФ, но к президенту Путину присоединится президент Алжира (Абдельмаджид) Теббун", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что лидеры РФ и Алжира будут на пленарной сессии ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/afrika-1878380478.html

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Кирилл Волков

политика, алжир (республика), россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, дмитрий песков, абдельмаджид теббун