https://ria.ru/20230616/pmef-1878547754.html
В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ
В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ
Выступления президента РФ Владимира Путина на форумах готовят его помощники, экономические - Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:30
2023-06-16T10:30
2023-06-16T11:00
пмэф-2023
политика
россия
дмитрий песков
максим орешкин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_128:155:2656:1577_1920x0_80_0_0_b1106744f294a09460e3f88e9e7d4f87.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина на форумах готовят его помощники, экономические - Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только президент, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обычно выступление президента на форумах готовит профильный помощник президента. В данном случае (на ПМЭФ – ред.) это помощник президента Орешкин", - сказал Песков на брифинге.По его словам, экспертное подразделение администрации президента тоже вносит свою лепту в работу над выступлением главы государства. "Но главный вклад в этот доклад - президента", - добавил Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878537974.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796263136_231:0:2305:1555_1920x0_80_0_0_fc2cf6542753996fa6d4571763dc30b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, максим орешкин, владимир путин
ПМЭФ-2023, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Максим Орешкин, Владимир Путин
В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ
Песков: текст речи для ПМЭФ пишет Орешкин, но окончательный вариант знает только сам Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина на форумах готовят его помощники, экономические - Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только президент, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Обычно выступление президента на форумах готовит профильный помощник президента. В данном случае (на ПМЭФ – ред.) это помощник президента Орешкин", - сказал Песков на брифинге.
По его словам, экспертное подразделение администрации президента тоже вносит свою лепту в работу над выступлением главы государства. "Но главный вклад в этот доклад - президента", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса