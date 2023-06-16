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В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:30 16.06.2023 (обновлено: 11:00 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pmef-1878547754.html
В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ
В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ
Выступления президента РФ Владимира Путина на форумах готовят его помощники, экономические - Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:30
2023-06-16T11:00
пмэф-2023
политика
россия
дмитрий песков
максим орешкин
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина на форумах готовят его помощники, экономические - Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только президент, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обычно выступление президента на форумах готовит профильный помощник президента. В данном случае (на ПМЭФ – ред.) это помощник президента Орешкин", - сказал Песков на брифинге.По его словам, экспертное подразделение администрации президента тоже вносит свою лепту в работу над выступлением главы государства. "Но главный вклад в этот доклад - президента", - добавил Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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политика, россия, дмитрий песков, максим орешкин, владимир путин
ПМЭФ-2023, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Максим Орешкин, Владимир Путин
В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ

Песков: текст речи для ПМЭФ пишет Орешкин, но окончательный вариант знает только сам Путин

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина на форумах готовят его помощники, экономические - Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только президент, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Обычно выступление президента на форумах готовит профильный помощник президента. В данном случае (на ПМЭФ – ред.) это помощник президента Орешкин", - сказал Песков на брифинге.
По его словам, экспертное подразделение администрации президента тоже вносит свою лепту в работу над выступлением главы государства. "Но главный вклад в этот доклад - президента", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подписания, ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин не будет встречаться на ПМЭФ с представителями международного бизнеса
Вчера, 09:48
 
ПМЭФ-2023ПолитикаРоссияДмитрий ПесковМаксим ОрешкинВладимир Путин
 
 
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