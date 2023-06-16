https://ria.ru/20230616/pmef-1878547754.html

В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ

В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

В Кремле рассказали, кто готовит речь президента для выступления на ПМЭФ

Выступления президента РФ Владимира Путина на форумах готовят его помощники, экономические - Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:30

2023-06-16T10:30

2023-06-16T11:00

пмэф-2023

политика

россия

дмитрий песков

максим орешкин

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Выступления президента РФ Владимира Путина на форумах готовят его помощники, экономические - Максим Орешкин, но окончательный вариант речи знает только президент, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обычно выступление президента на форумах готовит профильный помощник президента. В данном случае (на ПМЭФ – ред.) это помощник президента Орешкин", - сказал Песков на брифинге.По его словам, экспертное подразделение администрации президента тоже вносит свою лепту в работу над выступлением главы государства. "Но главный вклад в этот доклад - президента", - добавил Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878537974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, максим орешкин, владимир путин