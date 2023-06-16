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Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
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12:00 16.06.2023 (обновлено: 12:17 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pmef-1878523850.html
Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ
Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ
В рамках ПМЭФ проходит сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе". РИА Новости, 16.06.2023
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пмэф 2023
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В рамках ПМЭФ проходит сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе".Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ
LIVE: Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ
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пмэф 2023, брикс, видео
ПМЭФ 2023, БРИКС
Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ
В рамках ПМЭФ проходит сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе".
2023-06-16T12:00
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Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ

Читать ria.ru в
В рамках ПМЭФ проходит сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе".
Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ 2023БРИКС
 
 
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