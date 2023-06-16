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Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ

Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе" в рамках ПМЭФ

В рамках ПМЭФ проходит сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе". РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:00

2023-06-16T12:00

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пмэф 2023

брикс

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В рамках ПМЭФ проходит сессия "Сотрудничество стран БРИКС в космосе".Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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