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У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу
У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 16.06.2023
У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу
Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:40
2023-06-16T08:40
2023-06-16T08:48
пмэф-2023
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента запланирован международный контакт, потом ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит, и президент Алжира выступит, затем будет панельная дискуссия. Всегда это достаточно продолжительное мероприятие и очень-очень содержательное. Будем ждать оценок экономического положения, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня", - сказал он Павлу Зарубину, который в своем телеграм-канале опубликовал фрагмент интервью.Песков напомнил, что президент будет работать в Петербурге в субботу - примет делегацию лидеров стран Африки. Также, по его словам, в графике главы государства мероприятие по внутрироссийской тематике.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/pmef-1878521213.html
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РИА Новости
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ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Санкт-Петербург, Павел Зарубин, Россия
У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу
Песков заявил, что Путин проведет международную встречу на площадке ПМЭФ в пятницу