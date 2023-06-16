https://ria.ru/20230616/pmef-1878523442.html

У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу

У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 16.06.2023

У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу

Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:40

2023-06-16T08:40

2023-06-16T08:48

пмэф-2023

владимир путин

дмитрий песков

политика

санкт-петербург

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента запланирован международный контакт, потом ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит, и президент Алжира выступит, затем будет панельная дискуссия. Всегда это достаточно продолжительное мероприятие и очень-очень содержательное. Будем ждать оценок экономического положения, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня", - сказал он Павлу Зарубину, который в своем телеграм-канале опубликовал фрагмент интервью.Песков напомнил, что президент будет работать в Петербурге в субботу - примет делегацию лидеров стран Африки. Также, по его словам, в графике главы государства мероприятие по внутрироссийской тематике.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, дмитрий песков, политика, санкт-петербург, павел зарубин, россия