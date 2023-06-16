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У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 16.06.2023
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08:40 16.06.2023 (обновлено: 08:48 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pmef-1878523442.html
У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу
У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу - РИА Новости, 16.06.2023
У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу
Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь главы... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:40
2023-06-16T08:48
пмэф-2023
владимир путин
дмитрий песков
политика
санкт-петербург
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У президента запланирован международный контакт, потом ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит, и президент Алжира выступит, затем будет панельная дискуссия. Всегда это достаточно продолжительное мероприятие и очень-очень содержательное. Будем ждать оценок экономического положения, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня", - сказал он Павлу Зарубину, который в своем телеграм-канале опубликовал фрагмент интервью.Песков напомнил, что президент будет работать в Петербурге в субботу - примет делегацию лидеров стран Африки. Также, по его словам, в графике главы государства мероприятие по внутрироссийской тематике.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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владимир путин, дмитрий песков, политика, санкт-петербург, павел зарубин, россия
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Санкт-Петербург, Павел Зарубин, Россия
У Путина запланирован международный контакт на площадке ПМЭФ в пятницу

Песков заявил, что Путин проведет международную встречу на площадке ПМЭФ в пятницу

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Международный контакт запланирован у президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ в пятницу, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У президента запланирован международный контакт, потом ожидаем прибытие на сам форум, где он выступит, и президент Алжира выступит, затем будет панельная дискуссия. Всегда это достаточно продолжительное мероприятие и очень-очень содержательное. Будем ждать оценок экономического положения, перспектив в том виде, как их видит президент. После этого еще несколько мероприятий у президента в течение дня", - сказал он Павлу Зарубину, который в своем телеграм-канале опубликовал фрагмент интервью.
Песков напомнил, что президент будет работать в Петербурге в субботу - примет делегацию лидеров стран Африки. Также, по его словам, в графике главы государства мероприятие по внутрироссийской тематике.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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