https://ria.ru/20230616/pmef-1878521213.html

Песков отметил широкое международное представительство на ПМЭФ

Песков отметил широкое международное представительство на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Песков отметил широкое международное представительство на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире "Первого канала", что в этом году на ПМЭФ достаточно широкое международное представительство, а... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:22

2023-06-16T08:22

2023-06-16T08:22

пмэф-2023

экономика

дмитрий песков

оаэ

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире "Первого канала", что в этом году на ПМЭФ достаточно широкое международное представительство, а главный гость - делегация из ОАЭ, с которыми у российского бизнеса много контактов. "Главный гость в этом году это ОАЭ. Весьма внушительная делегация прибыла и принимает участие - члены правительства, министры, с ними очень много контактов у бизнеса нашего и у членов правительства. Достаточно широкое представительство международное", - сказал Песков. "В целом еще представители из 15-16 стран принимают участие, что вносит живой ключ во все происходящее", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, дмитрий песков, оаэ, россия