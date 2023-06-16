https://ria.ru/20230616/plan-1878738856.html

Россия и Алжир обсудили план сотрудничества в энергетике, заявил Теббун

Россия и Алжир обсудили план сотрудничества в энергетике, заявил Теббун - РИА Новости, 16.06.2023

Россия и Алжир обсудили план сотрудничества в энергетике, заявил Теббун

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в пятницу на ПМЭФ, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным "привлекательный план" развития энергетики,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:31

2023-06-16T17:31

2023-06-16T17:31

пмэф-2023

россия

абдельмаджид теббун

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алжир (республика)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в пятницу на ПМЭФ, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным "привлекательный план" развития энергетики, стороны также намерены развивать промышленность и сельское хозяйство. "Россия играет важную роль в конгрессах производителей газа, Россия много делает для того, чтобы организовать экспорт газа. Я вчера провёл с уважаемым президентом Путиным беседу… Мы выдвинули очень привлекательный план для развития и сельского хозяйства, и энергетики, и различных отраслей промышленности, в том числе и производства продовольствия и перерабатывающей промышленности", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ, отметив, что одной из важных сфер взаимодействия также станет зелёная энергетика. Президент отметил, что Алжир превратился в "очень важное направление" для инвестирования и правительство готово предоставить различные льготы для привлечения бизнеса. "Приглашаем инвесторов из всех стран мира, в том числе России. Мы дадим им безусловно очень многие льготы, мы создадим возможность для выгодного вложения капиталов", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878729491.html

https://ria.ru/20230616/alzhir-1878725494.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, абдельмаджид теббун, экономика, алжир (республика)