Рейтинг@Mail.ru
СМИ: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 16.06.2023 (обновлено: 10:15 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/pilot-1878500290.html
СМИ: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев
СМИ: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев
Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боев, написала обозреватель Politico Лара Селигман. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T02:38
2023-06-16T10:15
в мире
сша
вооруженные силы украины
ввс украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/05/1553340581_0:261:3015:1957_1920x0_80_0_0_06f9aa273fb720bedc1a47e413dd5419.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боев, написала обозреватель Politico Лара Селигман.В статье говорится, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ окончил в марте двухгодичную программу обучения в США."Для большинства иностранных пилотов это воплощение мечты — финансируемая США языковая подготовка и летная школа", — заявил американский полковник в отставке Джеффри Фишер.По его словам, Савельева ликвидировали в одном из первых боевых вылетов, которые он совершил после возвращения из Штатов.Ранее ВВС Украины сообщили в Twitter, что украинский летчик Владислав Савельев погиб 2 июня при выполнении боевого задания.
https://ria.ru/20230606/terakty-1876360234.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155334/05/1553340581_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_1f2acc0e810b151ef254d5ace63d4bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вооруженные силы украины, ввс украины, украина
В мире, США, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины, Украина
СМИ: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев

Politico: украинский пилот Савельев, обучившийся в США, погиб в одном из первых боев

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в медиабанк
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боев, написала обозреватель Politico Лара Селигман.
В статье говорится, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ окончил в марте двухгодичную программу обучения в США.
«
"Для большинства иностранных пилотов это воплощение мечты — финансируемая США языковая подготовка и летная школа", — заявил американский полковник в отставке Джеффри Фишер.
По его словам, Савельева ликвидировали в одном из первых боевых вылетов, которые он совершил после возвращения из Штатов.
Ранее ВВС Украины сообщили в Twitter, что украинский летчик Владислав Савельев погиб 2 июня при выполнении боевого задания.
Признание задержанного сотрудника украинской военной разведки. Видео ФСБ
Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России
6 июня, 08:50
 
В миреСШАВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала