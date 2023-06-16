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СМИ: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев

СМИ: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боев

Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боев, написала обозреватель Politico Лара Селигман. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T02:38

2023-06-16T02:38

2023-06-16T10:15

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боев, написала обозреватель Politico Лара Селигман.В статье говорится, что пилот истребителя МиГ-29 ВСУ окончил в марте двухгодичную программу обучения в США."Для большинства иностранных пилотов это воплощение мечты — финансируемая США языковая подготовка и летная школа", — заявил американский полковник в отставке Джеффри Фишер.По его словам, Савельева ликвидировали в одном из первых боевых вылетов, которые он совершил после возвращения из Штатов.Ранее ВВС Украины сообщили в Twitter, что украинский летчик Владислав Савельев погиб 2 июня при выполнении боевого задания.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, вооруженные силы украины, ввс украины, украина