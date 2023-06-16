https://ria.ru/20230616/perevozki-1878589782.html
"Аэрофлот" и Conviasa договорились о развитии перевозок в Латинскую Америку
"Аэрофлот" и Conviasa договорились о развитии перевозок в Латинскую Америку - РИА Новости, 16.06.2023
"Аэрофлот" и Conviasa договорились о развитии перевозок в Латинскую Америку
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и венесуэльский авиаперевозчик Conviasa планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:26
2023-06-16T12:26
2023-06-16T12:26
пмэф-2023
венесуэла
россия
куба
аэрофлот
airbus a340
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и венесуэльский авиаперевозчик Conviasa планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, соответствующий меморандум был подписан в рамках ПМЭФ. "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ подписал меморандум о взаимопонимании с венесуэльской авиакомпанией Conviasa. Подписи на документе поставили генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и президент авиакомпании Conviasa, министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкез", - говорится в релизе "Аэрофлота". "Меморандум предполагает сотрудничество между авиаперевозчиками и расширение международного авиасообщения между Россией и странами Карибского бассейна. На первом этапе авиакомпании планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой", - добавляется там же. Conviasa 18 июня приступит к выполнению регулярных рейсов Каракас - Гавана - Москва на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A340-200. Аэрофлот, в свою очередь, с 1 июля начинает регулярные полеты в Варадеро. Как уточняется в сообщении, в ближайшее время планируется заключение соглашения "интерлайн" с прямыми взаиморасчётами между компаниями. Это позволит пассажирам с билетами, выписанными как "Аэрофлотом", так и Conviasa, путешествовать на Кубу и в Венесуэлу. В перспективе "Аэрофлот" и Conviasa намерены заключить соглашение "код-шер/свободная продажа", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов. Полёты будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230611/aviareys-1877450542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, куба, аэрофлот, airbus a340, новости - туризм
ПМЭФ-2023, Венесуэла, Россия, Куба, Аэрофлот, Airbus A340, Новости - Туризм
"Аэрофлот" и Conviasa договорились о развитии перевозок в Латинскую Америку
"Аэрофлот" и Conviasa будут развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости.
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и венесуэльский авиаперевозчик Conviasa планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, соответствующий меморандум
был подписан в рамках ПМЭФ.
"Аэрофлот" в рамках ПМЭФ подписал меморандум о взаимопонимании с венесуэльской авиакомпанией Conviasa. Подписи на документе поставили генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и президент авиакомпании Conviasa, министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкез", - говорится в релизе "Аэрофлота".
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"Меморандум предполагает сотрудничество между авиаперевозчиками и расширение международного авиасообщения между Россией и странами Карибского бассейна
. На первом этапе авиакомпании планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой", - добавляется там же.
Conviasa 18 июня приступит к выполнению регулярных рейсов Каракас
- Гавана
- Москва
на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A
340-200. Аэрофлот, в свою очередь, с 1 июля начинает регулярные полеты в Варадеро
.
Как уточняется в сообщении, в ближайшее время планируется заключение соглашения "интерлайн" с прямыми взаиморасчётами между компаниями. Это позволит пассажирам с билетами, выписанными как "Аэрофлотом", так и Conviasa, путешествовать на Кубу и в Венесуэлу. В перспективе "Аэрофлот" и Conviasa намерены заключить соглашение "код-шер/свободная продажа", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов. Полёты будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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