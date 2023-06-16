https://ria.ru/20230616/perevozki-1878589782.html

"Аэрофлот" и Conviasa договорились о развитии перевозок в Латинскую Америку

"Аэрофлот" и Conviasa договорились о развитии перевозок в Латинскую Америку - РИА Новости, 16.06.2023

"Аэрофлот" и Conviasa договорились о развитии перевозок в Латинскую Америку

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и венесуэльский авиаперевозчик Conviasa планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:26

2023-06-16T12:26

2023-06-16T12:26

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" и венесуэльский авиаперевозчик Conviasa планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой, соответствующий меморандум был подписан в рамках ПМЭФ. "Аэрофлот" в рамках ПМЭФ подписал меморандум о взаимопонимании с венесуэльской авиакомпанией Conviasa. Подписи на документе поставили генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и президент авиакомпании Conviasa, министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкез", - говорится в релизе "Аэрофлота". "Меморандум предполагает сотрудничество между авиаперевозчиками и расширение международного авиасообщения между Россией и странами Карибского бассейна. На первом этапе авиакомпании планируют совместно развивать перевозки между Россией, Венесуэлой и Кубой", - добавляется там же. Conviasa 18 июня приступит к выполнению регулярных рейсов Каракас - Гавана - Москва на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A340-200. Аэрофлот, в свою очередь, с 1 июля начинает регулярные полеты в Варадеро. Как уточняется в сообщении, в ближайшее время планируется заключение соглашения "интерлайн" с прямыми взаиморасчётами между компаниями. Это позволит пассажирам с билетами, выписанными как "Аэрофлотом", так и Conviasa, путешествовать на Кубу и в Венесуэлу. В перспективе "Аэрофлот" и Conviasa намерены заключить соглашение "код-шер/свободная продажа", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов. Полёты будут выполняться под общим кодом, а пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих компаний. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230611/aviareys-1877450542.html

https://ria.ru/20230428/kuba-1868225163.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венесуэла, россия, куба, аэрофлот, airbus a340, новости - туризм