https://ria.ru/20230616/peregovory-1878789319.html

Зеленский отверг переговоры с Россией

Зеленский отверг переговоры с Россией - РИА Новости, 16.06.2023

Зеленский отверг переговоры с Россией

Владимир Зеленский на фоне визита африканских лидеров отверг идею любых переговоров с Россией, пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:36

2023-06-16T20:36

2023-06-16T20:36

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир зеленский

сирил рамафоса

москва

владимир путин

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне визита африканских лидеров отверг идею любых переговоров с Россией, пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться российские войска."Проведение любых переговоров с Россией пока оккупационные силы находятся на Украине будет означать только попытку заморозить конфликт", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с лидерами африканских стран в Киеве.По его словам, Киеву нужен "реальный мир" и вывод российских сил с территории Украины.Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран после визита в Киев посетят Москву в рамках мирной инициативы. Сам Рамафоса во время совместной пресс-конференции в Киеве в рамках визита африканских лидеров на Украину заявил, что страны Африки готовы к дальнейшему взаимодействию по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь президент Замбии Хакайнде Хичилема также подчеркнул, что для африканского континента крайне важен старт мирной инициативы его лидеров по украинскому конфликту.Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны

https://ria.ru/20230616/politika-1878743606.html

https://ria.ru/20230616/aktivy-1878505943.html

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

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россия, украина, киев, владимир зеленский, сирил рамафоса, москва, владимир путин