Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отверг переговоры с Россией - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/peregovory-1878789319.html
Зеленский отверг переговоры с Россией
Зеленский отверг переговоры с Россией - РИА Новости, 16.06.2023
Зеленский отверг переговоры с Россией
Владимир Зеленский на фоне визита африканских лидеров отверг идею любых переговоров с Россией, пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:36
2023-06-16T20:36
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
сирил рамафоса
москва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_bf27aea795c7fc5909bd7265149097a3.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне визита африканских лидеров отверг идею любых переговоров с Россией, пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться российские войска."Проведение любых переговоров с Россией пока оккупационные силы находятся на Украине будет означать только попытку заморозить конфликт", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с лидерами африканских стран в Киеве.По его словам, Киеву нужен "реальный мир" и вывод российских сил с территории Украины.Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран после визита в Киев посетят Москву в рамках мирной инициативы. Сам Рамафоса во время совместной пресс-конференции в Киеве в рамках визита африканских лидеров на Украину заявил, что страны Африки готовы к дальнейшему взаимодействию по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь президент Замбии Хакайнде Хичилема также подчеркнул, что для африканского континента крайне важен старт мирной инициативы его лидеров по украинскому конфликту.Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны
https://ria.ru/20230616/politika-1878743606.html
https://ria.ru/20230616/aktivy-1878505943.html
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
россия
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_b8ba7bda860c0ea4baa8064291c9a53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир зеленский, сирил рамафоса, москва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, Москва, Владимир Путин
Зеленский отверг переговоры с Россией

Зеленский отверг переговоры до вывода ВС России с территорий, которые Киев считает своими

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне визита африканских лидеров отверг идею любых переговоров с Россией, пока на территории Украины в понимании Киева будут находиться российские войска.
"Проведение любых переговоров с Россией пока оккупационные силы находятся на Украине будет означать только попытку заморозить конфликт", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с лидерами африканских стран в Киеве.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин выразил недоумение, говоря о Зеленском
Вчера, 17:41
По его словам, Киеву нужен "реальный мир" и вывод российских сил с территории Украины.
Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор ранее заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран после визита в Киев посетят Москву в рамках мирной инициативы. Сам Рамафоса во время совместной пресс-конференции в Киеве в рамках визита африканских лидеров на Украину заявил, что страны Африки готовы к дальнейшему взаимодействию по урегулированию украинского конфликта. В свою очередь президент Замбии Хакайнде Хичилема также подчеркнул, что для африканского континента крайне важен старт мирной инициативы его лидеров по украинскому конфликту.
Основатель "Браззавильского фонда" и инициатор миссии Жан-Ив Оливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами. Он отметил, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своем роде, которую согласились принять и президент России Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
"Позор". В Сети обрушились на Зеленского из-за заявления о России
Вчера, 05:51
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Украина провалила свою главную миссию
11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСирил РамафосаМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала