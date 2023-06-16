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Путин: государство идет навстречу бизнесу и рассчитывает на ответные шаги

Путин: государство идет навстречу бизнесу и рассчитывает на ответные шаги - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: государство идет навстречу бизнесу и рассчитывает на ответные шаги

Государство рассчитывает на проявление социальной ответственности собственниками компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:59

2023-06-16T16:59

2023-06-16T16:59

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Государство рассчитывает на проявление социальной ответственности собственниками компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23. "Государство идет навстречу бизнесу, помогает в решении острых проблемы, включая вопросы с логистикой, заказами, доступностью оборотных средств. Мы вправе рассчитывать на ответные шаги предприятий и компаний, на проявление социальной ответственности", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин