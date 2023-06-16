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Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ
Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ
Отношения президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммада бен Зайд аль-Нахайяна - доверительные, сообщил помощник российского лидера по международным делам... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:15
2023-06-16T09:15
2023-06-16T09:15
россия
оаэ
владимир путин
юрий ушаков
санкт-петербург
политика
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммада бен Зайд аль-Нахайяна - доверительные, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "У лидеров сложились доверительные, конструктивные отношения", - сказал Ушаков журналистам. Он напомнил, что в последний раз президенты встречались в Санкт-Петербурге осенью 2022 года, и отметил, что личные контакты у них происходят "достаточно часто".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, юрий ушаков, санкт-петербург, политика
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Санкт-Петербург, Политика
Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ
Ушаков назвал отношения Путина и лидера ОАЭ аль-Нахайяна доверительными и конструктивными