https://ria.ru/20230616/otnosheniya-1878529594.html

Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ

Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023

Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ

Отношения президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммада бен Зайд аль-Нахайяна - доверительные, сообщил помощник российского лидера по международным делам... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:15

2023-06-16T09:15

2023-06-16T09:15

россия

оаэ

владимир путин

юрий ушаков

санкт-петербург

политика

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Отношения президентов РФ и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммада бен Зайд аль-Нахайяна - доверительные, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. "У лидеров сложились доверительные, конструктивные отношения", - сказал Ушаков журналистам. Он напомнил, что в последний раз президенты встречались в Санкт-Петербурге осенью 2022 года, и отметил, что личные контакты у них происходят "достаточно часто".

https://ria.ru/20230616/delegatsiya-1878519724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оаэ, владимир путин, юрий ушаков, санкт-петербург, политика