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Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией - РИА Новости, 16.06.2023
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04:52 16.06.2023 (обновлено: 10:40 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/oshibka-1878504550.html
Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией
Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией - РИА Новости, 16.06.2023
Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией
Конфронтация Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе, пишет обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T04:52
2023-06-16T10:40
в мире
россия
джордж оруэлл (эрик блэр)
рональд рейган
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
маргарет тэтчер
нато
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Конфронтация Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе, пишет обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр.В материале автор сослался на статью известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла, написанную в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ней писатель условно разделил мир на три силы — СССР, Китай и страны Запада. Ядерное оружие, по мнению фантаста, могло бы положить конец глобальным войнам между ведущими державами ценой "мира, который не будет миром"."Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, который предсказал Оруэлл, то можно продолжать двигаться в выбранном направлении. Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России", — прокомментировал слова писателя Пауэр.Кроме того, журналист отметил, что лидеры Советского Союза и России пытались установить с США дружественные отношения, в то время как главам западных стран со времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер не хватало "мудрого подхода" к Москве.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html
россия
нагасаки (город)
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в мире, россия, джордж оруэлл (эрик блэр), рональд рейган, нагасаки (город), хиросима (префектура), маргарет тэтчер, нато
В мире, Россия, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), Рональд Рейган, Нагасаки (город), Хиросима (префектура), Маргарет Тэтчер, НАТО
Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией

SCMP: ошибочное отношение Запада к России может привести к ядерной катастрофе

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Конфронтация Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе, пишет обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр.
В материале автор сослался на статью известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла, написанную в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ней писатель условно разделил мир на три силы — СССР, Китай и страны Запада. Ядерное оружие, по мнению фантаста, могло бы положить конец глобальным войнам между ведущими державами ценой "мира, который не будет миром".
«
"Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, который предсказал Оруэлл, то можно продолжать двигаться в выбранном направлении. Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России", — прокомментировал слова писателя Пауэр.
Кроме того, журналист отметил, что лидеры Советского Союза и России пытались установить с США дружественные отношения, в то время как главам западных стран со времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер не хватало "мудрого подхода" к Москве.
Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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В миреРоссияДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)Рональд РейганНагасаки (город)Хиросима (префектура)Маргарет ТэтчерНАТО
 
 
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