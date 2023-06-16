https://ria.ru/20230616/oshibka-1878504550.html
Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией
Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией - РИА Новости, 16.06.2023
Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией
Конфронтация Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе, пишет обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T04:52
2023-06-16T04:52
2023-06-16T10:40
в мире
россия
джордж оруэлл (эрик блэр)
рональд рейган
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
маргарет тэтчер
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_0:134:2200:1372_1920x0_80_0_0_0cafe5af5d6e3b5d97dab30854abcb92.jpg
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Конфронтация Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе, пишет обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр.В материале автор сослался на статью известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла, написанную в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ней писатель условно разделил мир на три силы — СССР, Китай и страны Запада. Ядерное оружие, по мнению фантаста, могло бы положить конец глобальным войнам между ведущими державами ценой "мира, который не будет миром"."Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, который предсказал Оруэлл, то можно продолжать двигаться в выбранном направлении. Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России", — прокомментировал слова писателя Пауэр.Кроме того, журналист отметил, что лидеры Советского Союза и России пытались установить с США дружественные отношения, в то время как главам западных стран со времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер не хватало "мудрого подхода" к Москве.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html
россия
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765713673_73:0:2025:1464_1920x0_80_0_0_e7cb3d9dc4347e557a22ebdeeaafdfb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, джордж оруэлл (эрик блэр), рональд рейган, нагасаки (город), хиросима (префектура), маргарет тэтчер, нато
В мире, Россия, Джордж Оруэлл (Эрик Блэр), Рональд Рейган, Нагасаки (город), Хиросима (префектура), Маргарет Тэтчер, НАТО
Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией
SCMP: ошибочное отношение Запада к России может привести к ядерной катастрофе