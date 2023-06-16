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Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией

Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией - РИА Новости, 16.06.2023

Запад предупредили об ужасном исходе из-за продолжения конфликта с Россией

Конфронтация Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе, пишет обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:52

2023-06-16T04:52

2023-06-16T10:40

в мире

россия

джордж оруэлл (эрик блэр)

рональд рейган

нагасаки (город)

хиросима (префектура)

маргарет тэтчер

нато

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Конфронтация Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе, пишет обозреватель South China Morning Post Джонатан Пауэр.В материале автор сослался на статью известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла, написанную в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В ней писатель условно разделил мир на три силы — СССР, Китай и страны Запада. Ядерное оружие, по мнению фантаста, могло бы положить конец глобальным войнам между ведущими державами ценой "мира, который не будет миром"."Если мы хотим двигаться к ужасному исходу, который предсказал Оруэлл, то можно продолжать двигаться в выбранном направлении. Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России", — прокомментировал слова писателя Пауэр.Кроме того, журналист отметил, что лидеры Советского Союза и России пытались установить с США дружественные отношения, в то время как главам западных стран со времен Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер не хватало "мудрого подхода" к Москве.Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html

россия

нагасаки (город)

хиросима (префектура)

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в мире, россия, джордж оруэлл (эрик блэр), рональд рейган, нагасаки (город), хиросима (префектура), маргарет тэтчер, нато