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Глава Северной Осетии о первой учительнице: очень хорошая и добрая

Глава Северной Осетии о первой учительнице: очень хорошая и добрая - РИА Новости, 16.06.2023

Глава Северной Осетии о первой учительнице: очень хорошая и добрая

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:57

2023-06-16T13:57

2023-06-16T14:01

год педагога и наставника

общество

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

сн_образование

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение."Кайтукова Зинаида Петровна - моя первая учительница в первом классе. Я ее помню. Она была очень хорошая и добрая", - сказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума."Я многим своим учителям благодарен за отношение. В свое время школа была инструментом не только получения знаний, но была и инструментом воспитания. Нас и хвалили, и ругали. Мы боялись подвести учителей", - добавил Меняйло.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, сн_образование, социальный навигатор