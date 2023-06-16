Рейтинг@Mail.ru
Глава Северной Осетии о первой учительнице: очень хорошая и добрая - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:57 16.06.2023 (обновлено: 14:01 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/osetiya-1878626733.html
Глава Северной Осетии о первой учительнице: очень хорошая и добрая
Глава Северной Осетии о первой учительнице: очень хорошая и добрая - РИА Новости, 16.06.2023
Глава Северной Осетии о первой учительнице: очень хорошая и добрая
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:57
2023-06-16T14:01
год педагога и наставника
общество
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379530_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_b9f6bd220c70d548d0173764f3f25a78.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение."Кайтукова Зинаида Петровна - моя первая учительница в первом классе. Я ее помню. Она была очень хорошая и добрая", - сказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума."Я многим своим учителям благодарен за отношение. В свое время школа была инструментом не только получения знаний, но была и инструментом воспитания. Нас и хвалили, и ругали. Мы боялись подвести учителей", - добавил Меняйло.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379530_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e217154d783d229918b261ea861f2250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, СН_Образование, Социальный навигатор

Глава Северной Осетии о первой учительнице: очень хорошая и добрая

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что помнит свою первую учительницу и благодарен ей за доброе отношение.
"Кайтукова Зинаида Петровна - моя первая учительница в первом классе. Я ее помню. Она была очень хорошая и добрая", - сказал он в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Я многим своим учителям благодарен за отношение. В свое время школа была инструментом не только получения знаний, но была и инструментом воспитания. Нас и хвалили, и ругали. Мы боялись подвести учителей", - добавил Меняйло.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 25 мая дал старт акции благодарности педагогам и наставникам "Спасибо учителю". Он напомнил, что указом президента этот год объявлен Годом педагога и наставника, и предложил россиянам поблагодарить своих учителей за их труд, мудрость и трепетное отношение. Глава ведомства рассказал также, что запущен сайт спасибоучителю.рф, благодаря которому каждый житель России сможет скачать и заполнить поздравительную открытку своему любимому педагогу.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала