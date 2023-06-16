Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия
Путин допустил применение ядерного оружия в случае угрозы российской государственности
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности применения ядерного оружия, заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны.
Ранее он в ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.
Модератор пленарки американский политолог Дмитрий Саймс задал Путину вопрос о том, правильна ли интерпретация, что для того, чтобы сдерживание было эффективным, противник должен по крайней мере допускать возможность, что, если сдерживание не сработает, вы сделаете то, что потребуют обстоятельства.
"Господин президент (Алжира Абдельмаджид Теббун - ред.), он (Саймс - ред.) к чему меня призывает или вынуждает? Чтобы я что сказал? Чтобы я напугал весь мир? Ну, зачем нам весь мир пугать. Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать. Здесь сомнений нет", - заявил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.