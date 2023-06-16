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Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия - РИА Новости, 16.06.2023
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18:12 16.06.2023 (обновлено: 18:46 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878756037.html
Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия
Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия - РИА Новости, 16.06.2023
Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности применения ядерного оружия, заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:12
2023-06-16T18:46
пмэф-2023
россия
белоруссия
дмитрий саймс
владимир путин
абдельмаджид теббун
экономика
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности применения ядерного оружия, заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны. Ранее он в ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России. Модератор пленарки американский политолог Дмитрий Саймс задал Путину вопрос о том, правильна ли интерпретация, что для того, чтобы сдерживание было эффективным, противник должен по крайней мере допускать возможность, что, если сдерживание не сработает, вы сделаете то, что потребуют обстоятельства. "Господин президент (Алжира Абдельмаджид Теббун - ред.), он (Саймс - ред.) к чему меня призывает или вынуждает? Чтобы я что сказал? Чтобы я напугал весь мир? Ну, зачем нам весь мир пугать. Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать. Здесь сомнений нет", - заявил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, белоруссия, дмитрий саймс, владимир путин, абдельмаджид теббун, экономика, пмэф 2023, в мире
ПМЭФ-2023, Россия, Белоруссия, Дмитрий Саймс, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Экономика, ПМЭФ 2023, В мире
Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия

Путин допустил применение ядерного оружия в случае угрозы российской государственности

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности применения ядерного оружия, заявил, что незачем пугать весь мир и говорить об использовании крайних средств следует только при угрозе существованию страны.
Ранее он в ходе пленарного заседания ПМЭФ, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, заявил, что это элемент сдерживания - сигнал тем, кто задумывается о нанесении стратегического поражения России.
Модератор пленарки американский политолог Дмитрий Саймс задал Путину вопрос о том, правильна ли интерпретация, что для того, чтобы сдерживание было эффективным, противник должен по крайней мере допускать возможность, что, если сдерживание не сработает, вы сделаете то, что потребуют обстоятельства.
"Господин президент (Алжира Абдельмаджид Теббун - ред.), он (Саймс - ред.) к чему меня призывает или вынуждает? Чтобы я что сказал? Чтобы я напугал весь мир? Ну, зачем нам весь мир пугать. Я уже сказал, что использование крайних средств возможно в том случае, если создастся угроза российской государственности. И вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать. Здесь сомнений нет", - заявил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Трансляция выступления президента России В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин: США создали прецедент, применив однажды ядерное оружие
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ПМЭФ-2023РоссияБелоруссияДмитрий СаймсВладимир ПутинАбдельмаджид ТеббунЭкономикаПМЭФ 2023В мире
 
 
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