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Фонд оплаты труда педагогов вузов в новых регионах увеличен на 20 процентов
Фонд оплаты труда педагогов вузов в новых регионах увеличен на 20 процентов - РИА Новости, 16.06.2023
Фонд оплаты труда педагогов вузов в новых регионах увеличен на 20 процентов
Фонд оплаты труда педагогов вузов в новых регионах увеличен на 20%, а зарплата составит от 55 до 80 тысяч рублей, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:23
2023-06-16T20:23
2023-06-16T20:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Фонд оплаты труда педагогов вузов в новых регионах увеличен на 20%, а зарплата составит от 55 до 80 тысяч рублей, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах ПМЭФ. "Для предотвращения оттока студентов, преподавателей и научных работников из регионов решается вопрос по социальными выплатам, зарплатам и стипендиям. На 20% увеличен Фонд оплаты труда работников вузов. В 2023 году уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава в среднем составит от 55 до 80 тысяч рублей", - сказал Чернышенко. По его словам, уровень оплаты труда педагогов в остальных регионах России составляет в среднем более 123,5 тысячи рублей. "Размеры стипендий студентов новых субъектов определены на уровне нормативов российских вузов - не менее трех тысяч рублей в месяц", - заключил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, дмитрий чернышенко, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Фонд оплаты труда педагогов вузов в новых регионах увеличен на 20 процентов
Чернышенко: фонд оплаты труда педагогов вузов в новых регионах увеличили на 20 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Фонд оплаты труда педагогов вузов в новых регионах увеличен на 20%, а зарплата составит от 55 до 80 тысяч рублей, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах ПМЭФ.
"Для предотвращения оттока студентов, преподавателей и научных работников из регионов решается вопрос по социальными выплатам, зарплатам и стипендиям. На 20% увеличен Фонд оплаты труда работников вузов. В 2023 году уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава в среднем составит от 55 до 80 тысяч рублей", - сказал Чернышенко.
По его словам, уровень оплаты труда педагогов в остальных регионах России составляет в среднем более 123,5 тысячи рублей.
"Размеры стипендий студентов новых субъектов определены на уровне нормативов российских вузов - не менее трех тысяч рублей в месяц", - заключил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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