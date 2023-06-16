Рейтинг@Mail.ru
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:47 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/opk-1878714182.html
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному -... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:47
2023-06-16T16:47
специальная военная операция на украине
безопасность
экономика
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_0:36:3324:1906_1920x0_80_0_0_2db41f8969586774fd450553e2564beb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному - в 10 раз, заявил президент России Владимир Путин. "У нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции, по наиболее востребованным образцам — увеличили в 10 раз, предприятия работают в две-три смены", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. По его словам, это говорит о том, что "запас прочности у нас очень большой". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230531/produktsiya-1875269098.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878675296_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_9be9a20464b4110229f3c38d7af711fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, экономика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Экономика, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин

Путин: производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а некоторых - в десять раз

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному - в 10 раз, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции, по наиболее востребованным образцам — увеличили в 10 раз, предприятия работают в две-три смены", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
По его словам, это говорит о том, что "запас прочности у нас очень большой".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд СВО
31 мая, 11:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЭкономикаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала