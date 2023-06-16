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Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному -... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:47
2023-06-16T16:47
2023-06-16T16:47
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безопасность
экономика
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному - в 10 раз, заявил президент России Владимир Путин. "У нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции, по наиболее востребованным образцам — увеличили в 10 раз, предприятия работают в две-три смены", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. По его словам, это говорит о том, что "запас прочности у нас очень большой". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, экономика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Экономика, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин
Путин: производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, а некоторых - в десять раз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному - в 10 раз, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции, по наиболее востребованным образцам — увеличили в 10 раз, предприятия работают в две-три смены", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
По его словам, это говорит о том, что "запас прочности у нас очень большой".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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