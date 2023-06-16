https://ria.ru/20230616/opk-1878714182.html

Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин

Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Предприятия ОПК работают в две-три смены, заявил Путин

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному -... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:47

2023-06-16T16:47

2023-06-16T16:47

специальная военная операция на украине

безопасность

экономика

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса работают в две-три смены, производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованному - в 10 раз, заявил президент России Владимир Путин. "У нас оборонная промышленность раскручивается изо дня в день. Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции, по наиболее востребованным образцам — увеличили в 10 раз, предприятия работают в две-три смены", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. По его словам, это говорит о том, что "запас прочности у нас очень большой". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, экономика, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр