Путин предложил помочь тем, кто запутался в офшорах, найти место в России

Путин: нужны механизмы помощи запутавшимся в офшорах, чтобы они нашли место в России
Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.
Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.
Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.
Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.
Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".
Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".
Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".
Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".
Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".
Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.
Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.
Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.
Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.
Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.
На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.
На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.
Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.
Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.
Президент России Владимир Путин произнес на пленарной сессии ПМЭФ большую речь, посвященную развитию России и ее планам. Важным принципом глава государства назвал курс на открытость экономики. "Мы не свернули на путь самоизоляции", — заявил он.
Страной — гостем нынешнего ПМЭФ выступают Объединенные Арабские Эмираты. На форум в Петербург приехала высокопоставленная делегация.
Еще недавно можно было услышать панические заявления о перспективах российской экономики, а на деле тысячи компаний демонстрируют существенное увеличение продаж. Об этом шла речь на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".
Как развивать территории, чтобы там было удобно всем: жителям, бизнесу, власти — над этим размышляли участники сессии "Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру".
Генеральный директор, председатель правления АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на сессии "Отечественные бренды — новые возможности для роста".
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль презентовала на площадке ПМЭФ-2023 новый центр G.O.R.K.I, который будет заниматься изучением проблем экономического развития России.
Исполнительный директор ООО "Русский лен" Валерий Мишарин и первый вице-президент, финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин подписали соглашение о сотрудничестве.
Владимир Путин до пленарного заседания встретился на полях ПМЭФ с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они осмотрели стенды выставки и провели переговоры тет-а-тет.
На форуме презентовали итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который каждый год составляют АСИ и ведущие деловые объединения. Первое место заняла Москва, второе — Татарстан, на третьем оказались Московская, Нижегородская и Тюменская области.
Россия и Армения подписали на полях ПМЭФ дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма.