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Путин предложил помочь тем, кто запутался в офшорах, найти место в России

Путин предложил помочь тем, кто запутался в офшорах, найти место в России - РИА Новости, 16.06.2023

Путин предложил помочь тем, кто запутался в офшорах, найти место в России

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:24

2023-06-16T16:24

2023-06-16T16:24

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил разработать механизмы, чтобы помочь тем, кто запутался в своих офшорах, найти место в России. "Ну когда-то кто-то создавал оффшоры, перевел в другой, в третий. Потом какие-то появились квази-собственники, какие-то бенефециары, их тоже прикрыли… Честно говоря, иногда смотришь на это все, жалко становится тех, кто это сделал. В конечном итоге - "попали". Но давайте вместе подумаем, как им помочь", - сказал Путин. Он подчеркнул, что, в итоге речь идет о компаниях и предприятиях, которые работают в России. "Здесь трудятся наши граждане. Здесь же производятся инвестиции. Поэтому для собственников такого бизнеса нужно предусмотреть понятное место в российском правовом поле. Ну я прямо скажу - помочь. Мы постараемся это сделать", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин