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Швеция будет обучать украинских пилотов на JAS 39 Gripen - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/obuchenie-1878699053.html
Швеция будет обучать украинских пилотов на JAS 39 Gripen
Швеция будет обучать украинских пилотов на JAS 39 Gripen - РИА Новости, 16.06.2023
Швеция будет обучать украинских пилотов на JAS 39 Gripen
Правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:14
2023-06-16T16:14
специальная военная операция на украине
швеция
киев
сергей лавров
украина
россия
нато
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, будет включать обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen, следует из правительственного пресс-релиза."Правительство приняло решение о новом пакете поддержки для Украины... Общая стоимость этого двенадцатого пакета поддержки составляет примерно 250 миллионов шведских крон", - говорится в релизе.Отмечается, что вооруженными силами Швеции будет проводиться "ознакомительная подготовка" украинских пилотов для управления истребителями JAS 39 Gripen.В сообщении шведского правительства уточняется, что центры логистики и техобслуживания переданной Киеву техники будут расположены в Польше, Румынии и Словакии.В пятницу шведская газета Svenska Dagbladet сообщила, что власти Швеции одобрили новый пакет военной помощи Украине, он подразумевает участие 60 военнослужащих ВС Швеции в создании "рядом с Украиной", в частности в Польше, центров логистики и обслуживания для переданной Киеву техники.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230615/f-16-1878372879.html
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швеция, киев, сергей лавров, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Швеция, Киев, Сергей Лавров, Украина, Россия, НАТО
Швеция будет обучать украинских пилотов на JAS 39 Gripen

ВС Швеции будут проводить ознакомительную подготовку украинских пилотов на JAS 39 Gripen

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee OsberryШведские истребители Gripen
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Lee Osberry
Шведские истребители Gripen. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, будет включать обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen, следует из правительственного пресс-релиза.
"Правительство приняло решение о новом пакете поддержки для Украины... Общая стоимость этого двенадцатого пакета поддержки составляет примерно 250 миллионов шведских крон", - говорится в релизе.
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Отмечается, что вооруженными силами Швеции будет проводиться "ознакомительная подготовка" украинских пилотов для управления истребителями JAS 39 Gripen.
В сообщении шведского правительства уточняется, что центры логистики и техобслуживания переданной Киеву техники будут расположены в Польше, Румынии и Словакии.
В пятницу шведская газета Svenska Dagbladet сообщила, что власти Швеции одобрили новый пакет военной помощи Украине, он подразумевает участие 60 военнослужащих ВС Швеции в создании "рядом с Украиной", в частности в Польше, центров логистики и обслуживания для переданной Киеву техники.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеШвецияКиевСергей ЛавровУкраинаРоссияНАТО
 
 
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