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Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку еще 11 снарядов
Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку еще 11 снарядов - РИА Новости, 16.06.2023
Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку еще 11 снарядов
Украинские войска выпустили в пятницу 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:29
2023-06-16T19:29
2023-06-16T19:29
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.05 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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макеевка, донецк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Украина, Происшествия
Украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку еще 11 снарядов
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Макеевке и Донецку еще 11 снарядов