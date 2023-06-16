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Пушилин рассказал о пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:23 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/obstrel-1878760035.html
Пушилин рассказал о пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО
Пушилин рассказал о пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2023
Пушилин рассказал о пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО
Снаряд, попавший в остановку общественного транспорта в Кировском районе Донецка, где погиб один мирный житель и пострадали еще семь, был выпущен из РСЗО... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:23
2023-06-16T18:23
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Снаряд, попавший в остановку общественного транспорта в Кировском районе Донецка, где погиб один мирный житель и пострадали еще семь, был выпущен из РСЗО HIMARS, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Очередной массированный удар ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. Снаряд, предположительно, из РСЗО HIMARS, попал в оживленную остановку общественного транспорта", - написал Пушилин. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что остановка общественного транспорта в Кировском районе Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего один мирный житель погиб, еще семь получили ранения. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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донецк, кировский район, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Денис Пушилин, Происшествия
Пушилин рассказал о пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО

Пушилин: обстрел, при котором погиб человек, произвели, предположительно из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Снаряд, попавший в остановку общественного транспорта в Кировском районе Донецка, где погиб один мирный житель и пострадали еще семь, был выпущен из РСЗО HIMARS, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Очередной массированный удар ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. Снаряд, предположительно, из РСЗО HIMARS, попал в оживленную остановку общественного транспорта", - написал Пушилин.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что остановка общественного транспорта в Кировском районе Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего один мирный житель погиб, еще семь получили ранения.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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