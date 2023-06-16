https://ria.ru/20230616/obstrel-1878760035.html

Пушилин рассказал о пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО

Пушилин рассказал о пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2023

Пушилин рассказал о пострадавших при обстреле Донецка из РСЗО

Снаряд, попавший в остановку общественного транспорта в Кировском районе Донецка, где погиб один мирный житель и пострадали еще семь, был выпущен из РСЗО... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:23

2023-06-16T18:23

2023-06-16T18:23

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

денис пушилин

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Снаряд, попавший в остановку общественного транспорта в Кировском районе Донецка, где погиб один мирный житель и пострадали еще семь, был выпущен из РСЗО HIMARS, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. "Очередной массированный удар ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. Снаряд, предположительно, из РСЗО HIMARS, попал в оживленную остановку общественного транспорта", - написал Пушилин. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что остановка общественного транспорта в Кировском районе Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего один мирный житель погиб, еще семь получили ранения. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

донецк

кировский район

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донецк, кировский район, денис пушилин, происшествия