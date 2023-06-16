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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 16.06.2023
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Один мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка, число пострадавших выросло до семи, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:06
2023-06-16T18:06
2023-06-16T18:06
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка, число пострадавших выросло до семи, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По информации СЦКК ДНР, в результате обстрела Кировского района один человек погиб, семь получили ранения. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Под обстрел попала остановка общественного транспорта в Кировском районе на юго-западе города, до этого было известно о шести раненых, в том числе одном "тяжелом".
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, СЦКК
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка ВСУ