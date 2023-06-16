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Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/obstrel-1878754051.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 16.06.2023
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками
Один мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка, число пострадавших выросло до семи, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:06
2023-06-16T18:06
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка, число пострадавших выросло до семи, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По информации СЦКК ДНР, в результате обстрела Кировского района один человек погиб, семь получили ранения. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Под обстрел попала остановка общественного транспорта в Кировском районе на юго-западе города, до этого было известно о шести раненых, в том числе одном "тяжелом".
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия, СЦКК
Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка, число пострадавших выросло до семи, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По информации СЦКК ДНР, в результате обстрела Кировского района один человек погиб, семь получили ранения. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин.
Под обстрел попала остановка общественного транспорта в Кировском районе на юго-западе города, до этого было известно о шести раненых, в том числе одном "тяжелом".
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ПроисшествияСЦКК
 
 
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