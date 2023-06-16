https://ria.ru/20230616/obstrel-1878754051.html

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 16.06.2023

Мирный житель погиб при обстреле Донецка украинскими войсками

Один мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка, число пострадавших выросло до семи, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:06

2023-06-16T18:06

2023-06-16T18:06

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района Донецка, число пострадавших выросло до семи, сообщил в Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "По информации СЦКК ДНР, в результате обстрела Кировского района один человек погиб, семь получили ранения. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин. Под обстрел попала остановка общественного транспорта в Кировском районе на юго-западе города, до этого было известно о шести раненых, в том числе одном "тяжелом".

https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия, сцкк