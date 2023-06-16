https://ria.ru/20230616/obstrel-1878742365.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.06.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили в пятницу еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:39

2023-06-16T17:39

2023-06-16T17:39

специальная военная операция на украине

донецк

украина

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.15 – населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.40 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее в пятницу сообщал, что остановка общественного транспорта в Кировском районе Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Позже мэр сообщил, что здание детской больницы получило повреждения. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html

донецк

украина

кировский район

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донецк, украина, кировский район, сцкк, происшествия