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Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле
Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле - РИА Новости, 16.06.2023
Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле
Здание детской больницы не получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:18
2023-06-16T17:18
2023-06-16T18:16
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Здание детской больницы не получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По уточнённым сведениям, здание детской больницы № 3 не пострадало, осколки разлетелись на её территории", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Мэр Донецка сам ранее сообщал о повреждении здания больницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Кировского района на юго-западе Донецка. По району города было выпущено в том числе две ракеты из РСЗО. "Прилет" пришелся в том числе по остановке общественного транспорта - один человек погиб, семь получили ранения.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ осколки разлетелись по территории детской больницы