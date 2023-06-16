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Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 16.06.2023 (обновлено: 18:16 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/obstrel-1878731690.html
Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле
Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле - РИА Новости, 16.06.2023
Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле
Здание детской больницы не получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:18
2023-06-16T18:16
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Здание детской больницы не получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По уточнённым сведениям, здание детской больницы № 3 не пострадало, осколки разлетелись на её территории", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Мэр Донецка сам ранее сообщал о повреждении здания больницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Кировского района на юго-западе Донецка. По району города было выпущено в том числе две ракеты из РСЗО. "Прилет" пришелся в том числе по остановке общественного транспорта - один человек погиб, семь получили ранения.
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ осколки разлетелись по территории детской больницы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Здание детской больницы не получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По уточнённым сведениям, здание детской больницы № 3 не пострадало, осколки разлетелись на её территории", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Мэр Донецка сам ранее сообщал о повреждении здания больницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Кировского района на юго-западе Донецка. По району города было выпущено в том числе две ракеты из РСЗО. "Прилет" пришелся в том числе по остановке общественного транспорта - один человек погиб, семь получили ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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