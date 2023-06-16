https://ria.ru/20230616/obstrel-1878731690.html

Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле

Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле - РИА Новости, 16.06.2023

Мэр Донецка опроверг повреждение детской больницы при обстреле

Здание детской больницы не получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:18

2023-06-16T17:18

2023-06-16T18:16

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Здание детской больницы не получило повреждения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По уточнённым сведениям, здание детской больницы № 3 не пострадало, осколки разлетелись на её территории", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Мэр Донецка сам ранее сообщал о повреждении здания больницы в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о шести обстрелах Кировского района на юго-западе Донецка. По району города было выпущено в том числе две ракеты из РСЗО. "Прилет" пришелся в том числе по остановке общественного транспорта - один человек погиб, семь получили ранения.

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия