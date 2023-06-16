Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Доброполье - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кроме того, в 16.25 украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что остановка общественного транспорта в Кировском районе Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.