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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/obstrel-1878716128.html
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:53
2023-06-16T16:53
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Доброполье - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кроме того, в 16.25 украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что остановка общественного транспорта в Кировском районе Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
донецк
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Доброполье - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Кроме того, в 16.25 украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что остановка общественного транспорта в Кировском районе Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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