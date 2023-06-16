https://ria.ru/20230616/obstrel-1878716128.html

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО - РИА Новости, 16.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:53

2023-06-16T16:53

2023-06-16T16:53

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Кировскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Доброполье - город Донецк (Кировский район): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены. Кроме того, в 16.25 украинские войска выпустили еще пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что остановка общественного транспорта в Кировском районе Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, в результате чего шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия