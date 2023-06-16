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ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта в Донецке - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:22 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/obstrel-1878702699.html
ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта в Донецке
ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта в Донецке - РИА Новости, 16.06.2023
ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта в Донецке
Остановка общественного транспорта в Кировском районе на окраине Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, пострадали как минимум шесть мирных... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:22
2023-06-16T16:22
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Остановка общественного транспорта в Кировском районе на окраине Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, пострадали как минимум шесть мирных жителей, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска в 14.55 открыли огонь по Кировскому району административного центра ДНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Под вражеский огонь попала остановка общественного транспорта на улице Бирюзова. По предварительным данным получили ранения как минимум шесть мирных граждан (один из них в тяжелом состоянии), которые ждали автобуса в центр города", - написал Кулемзин. Мэр добавил, что в близлежащих домах вылетели стекла. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html
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кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
ВСУ обстреляли остановку общественного транспорта в Донецке

Мэр Кулемзин: шесть человек пострадали в результате обстрела ВСУ остановки в Донецке

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Остановка общественного транспорта в Кировском районе на окраине Донецка попала под обстрел со стороны украинских войск, пострадали как минимум шесть мирных жителей, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что украинские войска в 14.55 открыли огонь по Кировскому району административного центра ДНР, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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"Под вражеский огонь попала остановка общественного транспорта на улице Бирюзова. По предварительным данным получили ранения как минимум шесть мирных граждан (один из них в тяжелом состоянии), которые ждали автобуса в центр города", - написал Кулемзин.
Мэр добавил, что в близлежащих домах вылетели стекла.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, по соседству с Петровским районом.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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