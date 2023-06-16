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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/obstrel-1878587877.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.06.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли Киевский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:23
2023-06-16T12:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли Киевский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в 11.50 мск было выпущено еще 6 снарядов такого же калибра по указанному району города. О последствиях обстрелов пока не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230615/obstrel-1878477740.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска дважды за 10 минут обстреляли Киевский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в 11.50 мск было выпущено еще 6 снарядов такого же калибра по указанному району города.
О последствиях обстрелов пока не сообщается.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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