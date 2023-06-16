https://ria.ru/20230616/obstrel-1878581971.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 16.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в пятницу обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности одиннадцать снарядов калибром 155 и 152... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:07

2023-06-16T12:07

2023-06-16T12:07

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности одиннадцать снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в 7.15 мск было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по указанным районам Донецка. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230616/bespilotniki-1878578515.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия