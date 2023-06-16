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Чернышенко рассказал о восстановлении учебных заведений в новых регионах - РИА Новости, 16.06.2023
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22:12 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/obrazovanie-1878803745.html
Чернышенко рассказал о восстановлении учебных заведений в новых регионах
Чернышенко рассказал о восстановлении учебных заведений в новых регионах - РИА Новости, 16.06.2023
Чернышенко рассказал о восстановлении учебных заведений в новых регионах
Семьсот объектов научно-образовательной инфстраструктуры необходимо восстановить в новых регионах России, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T22:12
2023-06-16T22:12
пмэф-2023
россия
дмитрий чернышенко
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Семьсот объектов научно-образовательной инфстраструктуры необходимо восстановить в новых регионах России, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Активно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Заявленная потребность – 700 объектов", - сказал Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, в 2023 году планируется оказать господдержку вузам в новых регионах для развития материально-технической базы, в этом году предусмотрено 2 миллиарда рублей, которые направят на развитие дизайн-центров и на создание инжиниринговых центров. Вице-премьер добавил, что такую поддержку получат пять вузов новых регионов: Приазовский государственный технический университет, Луганский государственный университет имени Даля, Донбасский государственный технический университет, Донецкий национальный технический университет и Донецкий государственный университет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, дмитрий чернышенко, общество
ПМЭФ-2023, Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество
Чернышенко рассказал о восстановлении учебных заведений в новых регионах

Чернышенко: новых регионах нужно восстановить семьсот научно-образовательных объектов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Семьсот объектов научно-образовательной инфстраструктуры необходимо восстановить в новых регионах России, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Активно ведутся работы по восстановлению инфраструктуры. Заявленная потребность – 700 объектов", - сказал Чернышенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, в 2023 году планируется оказать господдержку вузам в новых регионах для развития материально-технической базы, в этом году предусмотрено 2 миллиарда рублей, которые направят на развитие дизайн-центров и на создание инжиниринговых центров.
Вице-премьер добавил, что такую поддержку получат пять вузов новых регионов: Приазовский государственный технический университет, Луганский государственный университет имени Даля, Донбасский государственный технический университет, Донецкий национальный технический университет и Донецкий государственный университет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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ПМЭФ-2023РоссияДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
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