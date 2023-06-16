https://ria.ru/20230616/obrazovanie-1878685548.html
Путин поручил установить показатели эффективности для учебных заведений
Путин поручил установить показатели эффективности для учебных заведений - РИА Новости, 16.06.2023
Путин поручил установить показатели эффективности для учебных заведений
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил установить для высших и средних специальных учебных заведений ключевые показатели эффективности и РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:47
2023-06-16T15:47
2023-06-16T16:57
пмэф-2023
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил установить для высших и средних специальных учебных заведений ключевые показатели эффективности и рейтинги."Необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим, считаю правильным сделать две вещи... Первое, установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них - это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования", - сказал Путин.Также он предложил ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы "максимально гибко учитывать меняющиеся тренды и новые запросы рынка труда, и приоритеты в развитии отраслей экономики".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, навигатор абитуриента
ПМЭФ-2023, Экономика, Навигатор абитуриента
Путин поручил установить показатели эффективности для учебных заведений
Путин поручил создать показатели эффективности и рейтинги для образовательных учреждений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил установить для высших и средних специальных учебных заведений ключевые показатели эффективности и рейтинги.
"Необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат, то есть на успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим, считаю правильным сделать две вещи... Первое, установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главный из них - это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования", - сказал Путин.
Также он предложил ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы "максимально гибко учитывать меняющиеся тренды и новые запросы рынка труда, и приоритеты в развитии отраслей экономики".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин выступил за амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям