https://ria.ru/20230616/oae-1878608091.html

Путин сообщил о трехкратном увеличении числа российских туристов в ОАЭ

Путин сообщил о трехкратном увеличении числа российских туристов в ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023

Путин сообщил о трехкратном увеличении числа российских туристов в ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин сообщил о трехкратном увеличении числа российских туристов в ОАЭ в прошлом году. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:16

2023-06-16T14:16

2023-06-16T14:33

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о трехкратном увеличении числа российских туристов в ОАЭ в прошлом году. Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ. "В прошлом году, не помню точно, на какое количество, но очень большое увеличение туристов в вашу страну. Миллион, 900 тысяч, по-моему", — сказал Путин. До этого было 300 тысяч, добавил он. "Трехкратное увеличение", — констатировал президент России. "В этом году уже 500 тысяч наших туристов", — сказал Путин. Президент ОАЭ выразил надежду, что количество туристов перевалит за миллион. "И для наших людей неплохо", — ответил с улыбкой Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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