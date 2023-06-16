https://ria.ru/20230616/oae-1878604078.html

В ОАЭ ждут миллион российских туристов

В ОАЭ ждут миллион российских туристов - РИА Новости, 16.06.2023

В ОАЭ ждут миллион российских туристов

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выразил надежду, что в этом году его страна примет миллион российских туристов. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:30

2023-06-16T18:30

2023-06-16T18:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выразил надежду, что в этом году его страна примет миллион российских туристов. "Я считаю, что сотрудничество между частным сектором стран играет большую роль в развитии наших отношений. Например, двусторонний туризм очень развивается. Мы надеемся, что в этом году примем миллион российских гостей", - сказал президент ОАЭ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230604/turtsiya-1875805553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, оаэ, куда можно лететь, отдых на море