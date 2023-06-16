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В ОАЭ ждут миллион российских туристов - РИА Новости, 16.06.2023
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Туризм
 
18:30 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/oae-1878604078.html
В ОАЭ ждут миллион российских туристов
В ОАЭ ждут миллион российских туристов - РИА Новости, 16.06.2023
В ОАЭ ждут миллион российских туристов
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выразил надежду, что в этом году его страна примет миллион российских туристов. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:30
2023-06-16T18:30
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
оаэ
куда можно лететь
отдых на море
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выразил надежду, что в этом году его страна примет миллион российских туристов. "Я считаю, что сотрудничество между частным сектором стран играет большую роль в развитии наших отношений. Например, двусторонний туризм очень развивается. Мы надеемся, что в этом году примем миллион российских гостей", - сказал президент ОАЭ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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новости - туризм, туризм, туристы, оаэ, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ОАЭ, куда можно лететь, Отдых на море
В ОАЭ ждут миллион российских туристов

Президент ОАЭ: надеемся в этом году принять миллион российских туристов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на небоскребы Дубая в ОАЭ
Вид на небоскребы Дубая в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян выразил надежду, что в этом году его страна примет миллион российских туристов.
"Я считаю, что сотрудничество между частным сектором стран играет большую роль в развитии наших отношений. Например, двусторонний туризм очень развивается. Мы надеемся, что в этом году примем миллион российских гостей", - сказал президент ОАЭ в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыОАЭкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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